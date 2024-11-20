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輕生公務員主管謝宜容引道德經上善若水 但員工怕得錄音自保

記者陳洛薇／台北即時報導
勞動部公務員之死，被指控霸凌的北分署長謝宜容除了在辦公室種鹿角蕨也在陽台綠美化，但員工說，綠美化好，辦公的氛圍不好。(讀者提供)
勞動部公務員之死，被指控霸凌的北分署長謝宜容除了在辦公室種鹿角蕨也在陽台綠美化，但員工說，綠美化好，辦公的氛圍不好。(讀者提供)

勞動力發展署吳姓公務員之死，勞動部的調查報告和第一時間的懲處遭質疑包庇，部長何佩珊20日在立法院承認吳員的主管、北分署長謝宜容霸凌但「目的良善」，引發社會公憤，何表示願請辭，賴清德總統、行政院長卓榮泰公開道歉，調查報告指出，吳員長期超時工作，今年度差勤紀錄資料卻未有任何加班申請。對此，知情員工表示，吳員長期超時工作卻按正常上下班時段打卡，是不想讓長官困擾。 

勞動部調查指出，訪查多名關係人、匿名問卷回饋，可知吳員長期早到晚退，且調閱事發前的10月22日至11月1日出入機關影像，吳員多為清晨五時許到班，晚上7、8時下班。

知情員工爆料，吳員長時間超時工作，並不是調查報告所說的期間而已，他每天早上5時就上班，晚上8時半下班，超時工作12至15小時，但因公務機關加班費有限制，吳員也不想造成機關長官困擾，所以他都是提前打卡，早上7時半打上班卡，傍晚5時半打下班卡，「沒想到這種私人單位才會有的打假卡，竟然會發生在主管勞動權益的勞動部，很諷刺！」

調查報告指出，謝宜容對公文或報告不滿意會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多人求助身心科接受治療。謝宜容自陳，其指揮監督方式是為了提升同仁「高二階」思考、提升工作能力，求好心切，目的為保護同仁，但說話音量大、情緒控管不佳。

不過，知情員工向國民黨立委賴士葆透露，謝宜容曾在辦公室大罵同事、丟公文，同事怕她，聽到要開會就唉聲嘆氣，有同事勸她，還被回嗆「你不要管了，老娘更年期。」

「她（謝宜容）也會引用老子道德經的上善若水，講給部屬聽」知情員工說，上善若水的原意，最高的善，就像水與世無爭、能屈能伸，但謝宜容的上善若水，則是「對上面的人使命必達，對下卻疾言厲色」，她把自己的辦公室布置的很好，還在辦公室和陽台種了十幾株鹿角蕨，「綠美化很好，但氛圍不對，每個人去她辦公室都皮皮剉.....(緊張發抖狀)」

勞動部公務員之死後，謝宜容在辦公室的錄音檔也被公開，知情員工說，並不是大家刻意要錄音存證，而是謝宜容的管理風格讓員工們畏懼，做會議紀錄記錯了會被罵，大家被出錯被罵，最後都用手機把謝宜容交代的事情錄下來逐一整理，生怕漏了哪一句，「這不是為了要錄她（謝宜容），而是為了自保。」

知情員工指出，吳員個性內向，見人總是靦腆的笑，人緣不錯，大家都很喜歡他，因此憾事發生後，大家為他抱不平，他留有兩封遺書，一封給家人，一封在勞動部，謝宜容透過律師發12點聲明否認吳員之死與她的管理有直接相關，既然如此，勞動部為何不敢公布遺書以昭公信？讓真相公諸於世。

勞動部的調查報告及第一時間的懲處遭質疑包庇不公，謝宜容被指後台很硬與菊系靠山有關，調查小組召集人許傅盛被指是菊系人馬，自己人查自己人，內部人士說，兩人很早就在公務體系共事且認識，許傅盛對謝宜容很照顧，才被質疑。

「謝宜容陷機關（勞動部）於死路，陷長官於不義，陷部屬於悲憤。」知情員工說，整起事件發生在理應維護勞工權益的勞動部，謝宜容的長官們也被懲處，他們長期漠視，也是共犯，事發後傳出謝宜容要出國照顧子女，她的兒子女兒在愛爾蘭，「你可以去找兒子女兒，但吳媽媽要到哪裡去找他的兒子？她的孩子死了，永遠在家裡缺席了。」

賴清德 勞工

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