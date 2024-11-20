輕生公務員主管謝宜容引道德經上善若水 但員工怕得錄音自保
勞動力發展署吳姓公務員之死，勞動部的調查報告和第一時間的懲處遭質疑包庇，部長何佩珊20日在立法院承認吳員的主管、北分署長謝宜容霸凌但「目的良善」，引發社會公憤，何表示願請辭，賴清德總統、行政院長卓榮泰公開道歉，調查報告指出，吳員長期超時工作，今年度差勤紀錄資料卻未有任何加班申請。對此，知情員工表示，吳員長期超時工作卻按正常上下班時段打卡，是不想讓長官困擾。
勞動部調查指出，訪查多名關係人、匿名問卷回饋，可知吳員長期早到晚退，且調閱事發前的10月22日至11月1日出入機關影像，吳員多為清晨五時許到班，晚上7、8時下班。
知情員工爆料，吳員長時間超時工作，並不是調查報告所說的期間而已，他每天早上5時就上班，晚上8時半下班，超時工作12至15小時，但因公務機關加班費有限制，吳員也不想造成機關長官困擾，所以他都是提前打卡，早上7時半打上班卡，傍晚5時半打下班卡，「沒想到這種私人單位才會有的打假卡，竟然會發生在主管勞動權益的勞動部，很諷刺！」
調查報告指出，謝宜容對公文或報告不滿意會大聲咆哮、怒罵或貶低同仁，導致同仁感受人格遭受侮辱貶低感受，多人求助身心科接受治療。謝宜容自陳，其指揮監督方式是為了提升同仁「高二階」思考、提升工作能力，求好心切，目的為保護同仁，但說話音量大、情緒控管不佳。
不過，知情員工向國民黨立委賴士葆透露，謝宜容曾在辦公室大罵同事、丟公文，同事怕她，聽到要開會就唉聲嘆氣，有同事勸她，還被回嗆「你不要管了，老娘更年期。」
「她（謝宜容）也會引用老子道德經的上善若水，講給部屬聽」知情員工說，上善若水的原意，最高的善，就像水與世無爭、能屈能伸，但謝宜容的上善若水，則是「對上面的人使命必達，對下卻疾言厲色」，她把自己的辦公室布置的很好，還在辦公室和陽台種了十幾株鹿角蕨，「綠美化很好，但氛圍不對，每個人去她辦公室都皮皮剉.....(緊張發抖狀)」
勞動部公務員之死後，謝宜容在辦公室的錄音檔也被公開，知情員工說，並不是大家刻意要錄音存證，而是謝宜容的管理風格讓員工們畏懼，做會議紀錄記錯了會被罵，大家被出錯被罵，最後都用手機把謝宜容交代的事情錄下來逐一整理，生怕漏了哪一句，「這不是為了要錄她（謝宜容），而是為了自保。」
知情員工指出，吳員個性內向，見人總是靦腆的笑，人緣不錯，大家都很喜歡他，因此憾事發生後，大家為他抱不平，他留有兩封遺書，一封給家人，一封在勞動部，謝宜容透過律師發12點聲明否認吳員之死與她的管理有直接相關，既然如此，勞動部為何不敢公布遺書以昭公信？讓真相公諸於世。
勞動部的調查報告及第一時間的懲處遭質疑包庇不公，謝宜容被指後台很硬與菊系靠山有關，調查小組召集人許傅盛被指是菊系人馬，自己人查自己人，內部人士說，兩人很早就在公務體系共事且認識，許傅盛對謝宜容很照顧，才被質疑。
「謝宜容陷機關（勞動部）於死路，陷長官於不義，陷部屬於悲憤。」知情員工說，整起事件發生在理應維護勞工權益的勞動部，謝宜容的長官們也被懲處，他們長期漠視，也是共犯，事發後傳出謝宜容要出國照顧子女，她的兒子女兒在愛爾蘭，「你可以去找兒子女兒，但吳媽媽要到哪裡去找他的兒子？她的孩子死了，永遠在家裡缺席了。」
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