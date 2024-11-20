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吸毒餵母乳害死嬰 驗出最低致死量4.5倍 母判6個月

記者巫鴻瑋、黃羿馨／新竹20日電
楊姓母親長期吸毒後再餵母乳，導致三個月大的男嬰中毒身亡，新竹地院依過失致死判楊女6個月徒刑。（本報資料照片）
楊姓母親長期吸毒後再餵母乳，導致三個月大的男嬰中毒身亡，新竹地院依過失致死判楊女6個月徒刑。（本報資料照片）

新竹市一名三個月大的男嬰，因楊姓母親長期吸毒後再餵母乳，今年3月中毒身亡，男嬰體內被驗出致死量4.5倍的甲基安非他命濃度；新竹地院依過失致死判楊女6個月徒刑。新竹市社會處已安置楊女另三名子女；醫師籲家長切勿碰毒，以免嬰幼兒染上毒癮、猝死

判決指出，楊姓女子去年懷孕期間，持續吸食甲基安非他命煙霧，去年底產下男嬰，但她在哺乳期間仍吸毒，男嬰喝了三個月母乳後，3月18日上午臉色發白、手腳冰冷，楊女緊急送醫，男嬰到院已失去呼吸心跳。

醫護人員發現，男嬰因甲基安非他命中毒，導致呼吸衰竭、藥物中毒死亡。檢警調查，男嬰血液、頭髮的甲基安非他命濃度，已達對嬰幼兒最低致死量4.5倍以上，還驗出甲基安非他命被代謝為安非他命。

檢方發現，哺乳期間，楊女購買甲基安非他命吸食或販賣，她驗尿也呈現陽性反應，認定男嬰因長期從母乳及環境中，吸收到甲基安非他命而中毒、導致死亡。

竹院認為，楊女為男嬰生母，負一定注意義務，卻貪圖用毒抵癮，輕忽男嬰所需的健康成長環境及飲食，依過失致死罪判她6月徒刑，得易科罰金。

竹北東元醫院兒科醫師王昱程說，孕婦吸毒，恐造成胎兒畸胎、發展異常、新生兒戒斷症候群，輕則呼吸窘迫，重則休克死亡；產後哺餵母乳若持續吸毒，也會嚴重影響嬰幼兒；喝酒、吸菸、抽大麻，甚至過量咖啡因，都會傷害健康，部分藥物會透過母乳影響嬰幼兒。

新竹市社會處表示，楊女家中還有三名幼童，依規定由市府安置，也對楊女裁處強制親職教育課程。

大麻 咖啡 猝死

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