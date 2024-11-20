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高雄2女愛上同1男 調人馬帶刀談判 10人衝突2受傷

記者林保光／高雄20日電
蔡姓、夏姓2女子等人為感情糾紛談判起衝突。(記者林保光／翻攝)
蔡姓、夏姓2女子等人為感情糾紛談判起衝突。(記者林保光／翻攝)

高雄市鼓山區今天凌晨發生持刀傷人，兩名女子因感情糾紛相約談判，雙方各找人當靠山，不料，談判破裂起衝突，混亂中兩名男子遭殺傷。4小時後警方逮捕雙方10人到案，全案依傷害、妨害秩序罪嫌查辦中。

據了解，夏姓女子（23歲）與蔡姓女子（24歲）同喜歡一名男子，發生感情糾紛，今天凌晨2時許，各約人手到鼓山區美術東二路談判，但是談判不成起衝突，挺蔡女的王姓男子（35歲）、陳姓男子（26歲）在衝突中遭對方殺傷，王背部和手掌各遭劃傷一刀、陳手臂也中一刀，雙方四輛車馬上駛離。

警方據報到場，現場僅剩王男與蔡女兩人，員警發現王男身上有刀傷，現場又找到疑水果刀鞘，但王男不說明受傷原因，經送聯合醫院治療，暫無大礙。

事後警方調閱相關監錄系統畫面，至今天清晨6時，找到夏、蔡兩名女子雙方共10人，包括挺蔡女而受傷的王男及陳男，以及夏姓女子和挺夏女而受傷的郭姓男子（41歲）到案。

據調查，蔡女得知夏女介入感情，在網路「肉搜」到夏女，連月找夏女談判，雙方才約人馬今天凌晨碰面，談判中起衝突。全案依傷害罪、妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

夏姓女子等人為感情糾紛談判起衝突被捕。(記者林保光／翻攝)
夏姓女子等人為感情糾紛談判起衝突被捕。(記者林保光／翻攝)

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