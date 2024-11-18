我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

目睹母被生父砍死 9歲童：希望爸爸判死刑

記者林宛諭／台北18日電
61歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，16日晚在碑頭鄉被警方找到。(圖／民眾提供)
61歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，16日晚在碑頭鄉被警方找到。(圖／民眾提供)

彰化61歲李姓男子日前和蔡姓前妻及前妻女兒發生爭執後，李男拿刀要砍人，蔡女為了保護女兒被李男砍殺數刀身亡，李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，害怕地說「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」。

「姊夫，我的親人就剩你們了，我沒媽媽了，爸爸可不可以判死刑？」李男的9歲兒子目睹母親被生父所殺的慘案，害怕的對同母異父的姊姊和姊夫說。

姊夫對弟弟說「現在沒有死刑，爸爸關一關就出來了」，似懂非懂的李小弟說，以前父親就曾拿椅子砸媽媽，也曾打他，露出害怕神情讓人心疼。

蔡女已成年結婚的女兒哭著說，16日下午5點多她回去看望媽媽，發現前繼父李男找媽媽要65萬元台幣，但媽媽先前已經幫李男還過100萬元賭債，根本沒錢給李男，她護著媽媽，叫他離她們遠一點，並說要報警，也拿出手機要拍李男，而和李男發生口角，李男就衝去拿刀要殺她們，媽媽要他們快走，還拉著李男，接著李男一刀揮過來，母親幫她擋刀血流如注，她拉著弟弟跑進鄰居家躲，報警來救人。

50歲蔡女因身體多數刀傷、失血過多，送醫後不治，警方16日晚間在埤頭鄉一家加油站路邊找到開車逃跑的李男，李男還在附近又買了一把刀，不知是要再殺人還是自殺，警方還在釐清中。

蔡女的女兒哭著說，「我在醫院有告訴躺在病床上的媽媽說我會照顧弟弟，媽媽就流下眼淚了」女婿也說，以前曾答應媽媽「如果以後有事情，會照顧弟弟」。

李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，害怕的說「希望爸爸判死刑，這樣就對我...
李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，害怕的說「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」。(圖／民眾提供)

加油站

上一則

新聞眼／台外交部機密預算過度膨脹 難杜弊端猜疑

下一則

世界12強棒球賽 中華晉4強 寫32年來最佳戰績

延伸閱讀

珠海體育中心慘案駭人聽聞

珠海體育中心慘案駭人聽聞
珠海35死衝撞案 檢察院批准逮捕嫌疑人 最高判死刑

珠海35死衝撞案 檢察院批准逮捕嫌疑人 最高判死刑
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
特教女國中生免背「壞」名…事發惹關注後 生父撤登記

特教女國中生免背「壞」名…事發惹關注後 生父撤登記

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地