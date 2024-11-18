目睹母被生父砍死 9歲童：希望爸爸判死刑

61歲李姓男子將前妻蔡女砍殺身亡，16日晚在碑頭鄉被警方找到。(圖／民眾提供)

彰化61歲李姓男子日前和蔡姓前妻及前妻女兒發生爭執後，李男拿刀要砍人，蔡女為了保護女兒被李男砍殺數刀身亡，李男與蔡女所生的9歲兒子目睹母親被父親殺害，害怕地說「希望爸爸判死刑，這樣就對我們無害了」。

「姊夫，我的親人就剩你們了，我沒媽媽了，爸爸可不可以判死刑？」李男的9歲兒子目睹母親被生父所殺的慘案，害怕的對同母異父的姊姊和姊夫說。

姊夫對弟弟說「現在沒有死刑，爸爸關一關就出來了」，似懂非懂的李小弟說，以前父親就曾拿椅子砸媽媽，也曾打他，露出害怕神情讓人心疼。

蔡女已成年結婚的女兒哭著說，16日下午5點多她回去看望媽媽，發現前繼父李男找媽媽要65萬元台幣，但媽媽先前已經幫李男還過100萬元賭債，根本沒錢給李男，她護著媽媽，叫他離她們遠一點，並說要報警，也拿出手機要拍李男，而和李男發生口角，李男就衝去拿刀要殺她們，媽媽要他們快走，還拉著李男，接著李男一刀揮過來，母親幫她擋刀血流如注，她拉著弟弟跑進鄰居家躲，報警來救人。

50歲蔡女因身體多數刀傷、失血過多，送醫後不治，警方16日晚間在埤頭鄉一家加油站 路邊找到開車逃跑的李男，李男還在附近又買了一把刀，不知是要再殺人還是自殺，警方還在釐清中。

蔡女的女兒哭著說，「我在醫院有告訴躺在病床上的媽媽說我會照顧弟弟，媽媽就流下眼淚了」女婿也說，以前曾答應媽媽「如果以後有事情，會照顧弟弟」。