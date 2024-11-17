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瘋狗浪襲擊7人落海 基隆嶼磯釣1死2傷

記者游明煌／基隆17日電
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁船昨天載客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊導致7人落海，其中林姓瘖啞釣客死亡，同行另2艘娛樂漁船（圖）釣客平安上岸。(記者游明煌／翻攝)
基隆籍「鋒屏號」娛樂漁船昨天載客出海，在基隆嶼外礁釣魚，因大浪襲擊導致7人落海，其中林姓瘖啞釣客死亡，同行另2艘娛樂漁船（圖）釣客平安上岸。(記者游明煌／翻攝)

基隆籍「鋒屏號」娛樂漁船昨天凌晨載19名釣客到基隆嶼外礁釣魚，卻遭瘋狗浪襲擊，導致7人落海，其中林姓釣客卡在礁岩中，被救出時已無生命跡象，家屬已從台中北上處理後事；另有2名釣客受傷送醫，但無大礙。

昨凌晨5時鋒屏號、鋒帝號與承豐1號共三艘娛樂船載45名釣客出海，10時許海象轉為惡劣，還出現瘋狗浪，有7名釣客被打落海中，另有6人受困礁岩上，但當時暫無危險。

目擊者說，有6人當場獲救，41歲林男和同行2人為聾啞人士，他疑似先失去意識在海上漂流，隨後一度失去蹤影，下午2時過後被發現卡在附近礁岩中，連同海巡船隻都無法進入，最後由空勤總隊吊掛上岸，海巡報請檢方相驗。

其他釣客表示，大家是去釣黑毛、白毛，昨天風浪其實不算大，海浪平穩，但不知為何突然出現瘋狗浪，大家根本沒料到。

一名船家說，上午風浪轉大，9時20分就打電話通知釣客收拾裝備準備離開，當時浪況還好，但被瘋狗浪襲擊，猝不及防才落海，但釣客都穿救生衣，除了林男，其他人都迅速被救起。

基隆市府表示，天兔颱風逼近台灣，東北部海域未發布海上颱風警報，風浪符合出海規定，但懷疑瘋狗浪是因天兔颱風外圍環流引發，釀成意外。產業發展處副處長蔡馥嚀表示，「基隆市島礁磯釣自治條例」規定風浪7級以上不能出港，氣象署預報風力最高6級、浪況未超過2米，符合出港條件，船主並未違規。

市府表示，磯釣是東北角盛行的休閒漁業，卻伴隨一定風險。市府2017年制定島礁磯釣自治條例及2項配套子法，參與磯釣活動應穿著救生衣與釘鞋，船家協助辦理保險。市府會調查事故責任，再決定後續處置。

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