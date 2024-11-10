細故口角 舅舅怒砍外甥致死 母親奪刀也被刺

警方將50歲曾男帶回偵訊。(記者黃羿馨／攝影)

新竹市曾姓男子與同住26歲劉姓外甥疑似長期感情不睦，9日晚間9點多兩人因生活瑣事發生口角，曾盛怒下持廚師刀朝劉狂砍，將劉殺成重傷，曾母見狀則上前阻止，也遭波及受傷；消防人員趕抵，劉已失去生命跡象，送醫後不治死亡，警方接獲鄰居報案，第一時間在現場將曾逮捕，全案依殺人罪嫌移送法辦。

據悉，曾男無業，有公共危險前科，長期精神狀況不佳，情緒敏感，又封閉自己不與鄰居接觸；劉男則與父母關係不佳，因此與外婆同住，三人同住屋簷下，但曾與劉常因生活各項瑣事起爭執，吵鬧聲附近鄰居時有耳聞。

昨晚9點多，曾男與劉男又因故起口角，曾一氣之下抄起廚房的廚師刀追著劉猛砍，劉雖極力反抗，但被曾逼入浴室，經一陣砍殺，導致劉兩手、右大腿各有四至五處刀傷，背部則有九處嚴重刀傷，應是致命傷，導致劉當場失去生命跡象，而浴室、地板血跡斑斑，大面積染紅觸目驚人。

消防人員獲報趕抵，將劉男送醫急救，但劉因傷勢嚴重，送醫時已失去呼吸心跳，經搶救後不治；曾砍殺劉期間，曾母因上前阻擋、奪刀，導致右手食指、中指、無名指均有約2公分刀傷，立即給予止血及包紮，量測生命徵象皆為穩定，意識清楚，送醫無礙。

鄰居指出，很少看到曾姓一家人一起外出，也不常與鄰居接觸，但常看到曾在住家附近閒晃，曾男長期與劉男不睦，曾只要對劉表示不滿，劉都會頂撞回嘴，原因皆是生活小事。

警方將曾男逮捕後，曾情緒激動，目前仍無法冷靜製作筆錄，據了解，曾並未對劉下毒手感到懊悔或難過，只覺得劉男長期都會對他言語霸凌，酸言酸語，目前警方持續朝殺人罪嫌偵辦。