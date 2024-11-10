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15歲少女打手遊遇狼 鹽酥雞老闆性侵偷拍判刑7年10月

記者曾健祐／台中10日電
一名15歲少女玩手遊認識陳姓鹹酥雞店老闆，卻慘遭性侵偷拍。示意圖。（本報資料照片）
一名15歲少女玩手遊認識陳姓鹹酥雞店老闆，卻慘遭性侵偷拍。示意圖。（本報資料照片）

台中陳姓鹹酥雞店老闆玩手遊認識15歲國中少女，約回家三度硬上、兩度偷拍性交過程，因害怕東窗事發還刪除對方手機訊息，並恐嚇「要把妳抓回家鎖起來」；法院認定陳男侵害少女身心鉅大，近日依違反兒少性剝削條例等6罪重判7年10月徒刑。

檢警調查，陳男（24歲）今年4月初透過網路遊戲認識少女，之後邀約對方回家，並違反意願強制性交，他事後怕遭警方追查，當晚又強刪少女手機對話紀錄。

今年4月27日，陳男再次對少女硬上，並用手機偷拍過程，為控制對方不對外聲張，傳簡訊恐嚇表示「我可以去你家、學校找你」；同年5月再度對少女硬上偷拍，恫稱「找到妳就把妳抓回家鎖起來」，少女不堪對待報警，檢方調查後將陳男起訴。

台中地院審理時，陳男對犯行均坦承不諱，與少女指證相符，辯護人提出精神抗辯，主張陳男曾赴精神科就醫，應適用刑法減刑規定。

法院調查，2019年陳男因焦慮、憂鬱症就醫，但自稱之後就沒再接受治療，且陳男犯後還知道要刪除和少女對話，顯然意識清楚、思慮縝密，目的是為規避查緝，對自己違法有清楚認知，不採信其辯詞。

法院審酌陳男為滿足性欲對少女硬上，嚴重侵害少女人格身心健全，坦承犯罪但未與被害人和解，依成年人故意對少年犯強制性交等罪，判處7年10月徒刑；另依恐嚇及妨害電腦使用罪，判拘役50日、得易科罰金。

憂鬱症

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