美籍色狼遊台37天…街頭尋獲 查有無不法 將驅逐出境

移民署桃園市專勤隊在台北松山區街頭找到43歲的美國籍男子Levi Forrest Wallace。(記者翁至成／翻攝)

一名有性犯罪前科的美籍人士上月入境來台，移民 署接獲美國在台協會通知得知此事，發函警政署、外交部、勞動部和教育部 ，提醒留意，同時成立專案小組追查。據悉，該美籍男子登記入住的地點在桃園機場附近某商旅，但警方到場發現男子並未入住，人已北上往其他縣市，專案小組昨天下午在台北市松山街頭找到他，將依入出國及移民法驅逐出境。

本報聯合報報導，43歲美籍男子Levi Forrest Wallace23年前在美國犯下未成年性猥褻罪，移民署在他入境後接獲美國在台協會（AIT）通知，函文教育部等機關注意，近日因函文被曝光在網路上，引發家長憂心。

移民署指出，該外籍人士入境後才收到美國在台協會通知，該男子曾有緩刑紀錄，不只涉兒少、還曾犯公然猥褻，目前未遭外國政府通緝。

據了解，Wallace是以觀光 簽證來台，在台最長可停留時間為90日，他登記入住地點是桃園機場周邊某商旅，移民署桃園市專勤稍早早派員至旅館查訪未果，發現男子並未入住，但有掌握是搭車前往新北市、台北市。移民署緊急成立專案小組追查3天，在桃園市、台北市警方、刑事局等單位協助下，昨天下午5時許在台北市民生社區巷弄找到人。

綜合台灣媒體報導，據悉，Wallace在10月2日入境台灣，未按址居住，行蹤難以掌握。他在台灣流竄37天中，沒有涉及不法，也無犯罪事證，因此，移民署難以向檢方聲請監聽票、拘票，導致強制力限縮。所幸，他昨天被發現透過Airbnb網站訂房，住在民生社區一處大樓的日租套房。

Wallace落網後，相關單位將調查，在台期間是否涉及不法，後續釐清完畢將依入出國及移民法第18條第1項規定辦理驅逐出國事宜，未來也會依法管制入境。

根據資料，Levi Forrest Wallace身高6呎3吋（約190公分）、215磅（約97公斤），2001年曾涉犯俄勒岡州刑法對未成年人進行性猥褻，被判處有期徒刑90日，緩刑2年，還曾在2010年犯下公開猥褻罪；今年10月2日清晨搭機入境台灣。