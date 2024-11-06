台南私立幼兒園爆虐童 2歲娃遭掐脖、燙臉、強迫灌食

台南市林燕祝5日在總質詢爆出某私立幼兒園疑似虐童，2歲小女童長期遭到保育員施虐。（記者吳淑玲／翻攝）

兒虐案件頻傳昨成為南二都議會質詢焦點，台南有議員播放影片指私立幼兒園保育員涉施虐2歲女童，市長黃偉哲說，已處理並公布保育員及幼兒園名稱；高雄今年也發生多起重大兒虐案，社會局向議員允諾與衛福部討論，完善保母管理制度。

台南2歲女童母親出面指控，女兒遭私幼的王姓女教保員毆打、強迫灌食，更用吹風機燙臉、燙下體等，「不知為何這樣對待」，看完園方監視畫面認為已超出管教範圍。

市議員林燕祝質詢披露此事，她拿著約3公斤的睡袋，請市長黃偉哲拿看看有多重？她指出，2歲多女童今年才上幼兒園，8月換了教保員後，猶如墜入無間地獄，這名施暴的教保員利用午休的時間叫女童拖著睡袋，還捏著女童嘴巴警告說「不能跟媽媽告狀」，另會強制灌食綠豆湯。

林燕祝播放影片，指出女童被老師打屁股，因此站不穩跌倒下巴瘀青，還有尿到褲子時，教保員居然掐脖子、避開監視器在廁所繼續打，更惡劣的是用吹風機熱風吹燙女童下體，「這位教保員的行為是不是變態？根本不適任」。

教育局 長鄭新輝答詢說，1日開會認定王姓教保員對幼兒有身心虐待、體罰、不當管教等行為情節重大，終身不得擔任教保服務人員，並處60萬元罰鍰，另，陳姓助教為非屬情節重大之不當對待，先處3萬元罰鍰，其餘違失也會另案依法裁罰，也會依法公布姓名、機構名稱、負責人姓名。

高雄截至9月底列冊保母3192人，其中2969人與市府簽訂準公共契約，比率高達93.01%，但5月發生王姓保母涉嫌虐待5月大男嬰「洋洋」，造成顱骨多處骨折，隔月又發生2歲陳姓男童遭無照保母虐死，保母還被起底是網紅。

議員李雅慧質疑，保母管理制度存在「4缺」問題，保母只要上完課、參加考試，沒有實務經驗就可幫人帶小孩，應要有實習制度，制度還欠缺評鑑、在職訓練考核、心理健康 評估。

社會局長蔡宛芬答詢說，很多年輕人沒有養育小孩經驗，確實需要實習，社會局每年都有對保母進行考核評鑑，但未授權可以對外揭露相關資訊，將向中央爭取開放，都會再與衛福部研議。