看電影學鑿管偷油 砸89萬才偷到6萬元柴油 4人判賠百萬

陳姓姊弟等5人模仿電影「霹靂油俠」，鑽破中油輸油管偷抽2000公升柴油。(圖／警方提供)

台中市陳姓姊弟等五人效仿韓國電影「霹靂油俠」，鎖定中油、台塑公司油管偷油，砸台幣89萬元(約2.7萬美元)買器材，卻僅鑿到中油管線竊得2000公升、價值台幣6萬元(約1800美元)的柴油；法院依加重竊盜罪判刑，民事審酌一人和解，判其餘四人應給付中油台幣101萬元(約3.1萬美元)。可上訴。

檢警調查，陳姓男子和凃姓友人在網路搜尋「竊油」關鍵字，又看韓國電影「霹靂油俠（PIPELINE）」，認為可尋找涵洞內輸油管鑿洞偷油；陳再找姊姊，姊姊的陳姓男友，及另名陳姓友人，五人成組成竊油集團。

陳男姊姊與男友在幕後擔任督軍，前後出資台幣50萬元，並拿39萬元給陳男買器材，陳男2022年2月先到彰化鹿港一處水溝涵洞，持鐵鍬、鐵耙、砂輪機、鏟子、十字鎬及電動鑿，企圖尋找台塑石油 公司輸油管，但僅破壞表層水泥、鋼筋，未順利鑿到油管。

陳男不罷休，透過不詳管道得知中油埋藏管線位置，由同夥冒名在清水區承租一處廠房當據點，同年8、9月再持破壞工具在中油四支輸油管鑿洞，並裝置管線將油牽回廠房，竊得2000公升柴油；中油9月21日發現輸油管壓力異常報警。

台中地方法院認為，陳等5人明知石油是珍貴天然資源，同為民生必需品，竟以鑿洞方式竊油，若不慎外洩還有失火、汙染危險；考量參與程度等，依加重竊盜等罪判5人10月至2年2月不等徒刑。

中油估計，遭竊2000公升柴油價 值台幣6萬元，連同油管後續搶修、檢測 ，及出動10人緊急加班，共損失126萬餘元，扣除和凃姓男子和解，對剩下陳姓姊弟等4人求償101萬餘元。民事庭認為求償有據，判4人應給付中油全額。