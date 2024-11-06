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宜蘭幼兒園女童遭師猛戳下體紅腫痛 縣府展開調查

記者戴永華／宜蘭6日電
宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛。（記者戴永華／攝影）
宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子，造成女老師不悅竟用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，致女童下體紅腫痛。（記者戴永華／攝影）

宜蘭羅東鎮某公立幼兒園爆發疑似性侵案，一名女童日前午睡時尿濕褲子遭女老師責罵，女師竟使用手打女童下體，還以食指猛戳尿道口周圍，造成女童下體紅腫，回家洗澡時直喊痛。家人得知後氣炸，帶女童就醫驗傷疑似性侵，醫院已通報縣府正展開調查。

事發在10月18日，3歲半女童今年暑假後就讀幼兒園小班，正是在戒斷尿布階段。根據家長表示，當天午睡時女童沒有包尿布，不小心尿濕褲子，女師發現後不悅幫女童換褲子，邊換邊罵，還動手侵犯女童下體。

女童的母親及外婆上班，平常由外曾祖母照顧，家人得知此事怒不可遏。10月21日女童在訪談紀錄陳述，睡午覺時候，「因為我尿下去，老師就用我」；訪談人問她怎麼用呢？女童用手比著自己的秘密處說：「老師用我這裡，用四根手指頭拍拍拍，再用食指戳戳戳，還要我不可以跟阿祖說」。

阿祖表示，幫曾孫女洗澡時，孩子說那裡很痛，不要碰到，一問之下才知道被老師打的，尿道口周圍很紅腫，她震驚生氣拍下照片，打電話給幼兒園反映此事，當天晚上女老師打電話來，澄清沒有碰女童的下體，還說要到家裡看女童，當晚已經10點多，她跟老師不方便。

家人一氣之下帶女童到醫院檢傷，醫師驗傷結果是「尿道口周遭紅腫（陰唇）」，並將疑似性侵案通報縣政府，幾天後幼兒園把這名女老師被調到別的班級。女童母親表示，幼兒園主任及學校校長向他們道歉，希望給這位老師一個機會，不過案子已由醫院通報調查中。

女童母親痛批女老師「太誇張」，她小女兒在家深受長輩疼愛，像小公主般被呵護照顧，才3歲半年紀，難免睡覺尿濕褲子，老師有必要因此施暴嗎？還用力戳，怎下得了手？這麼沒耐性，還能當幼兒園老師嗎？據了解，兩年前這名老師也曾被爆出不當體罰小朋友。

縣府社會處與教育處表示，全案疑似性侵，目前已啟動調查，近日將進一步詢問雙方。

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