我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國小河馬「彈跳豬」大啖水果拼盤 預測川普勝選

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

花蓮殺軍警奪槍懸案23年 偏鄉警力單薄怎解？

記者王思慧、李承穎、陳金松／台北5日電
部落村民對當年發生殺警奪槍案悲劇記憶猶新，而花蓮三棧派出所（圖）如今已成了社區守望隊據點。（圖／民眾提供）
部落村民對當年發生殺警奪槍案悲劇記憶猶新，而花蓮三棧派出所（圖）如今已成了社區守望隊據點。（圖／民眾提供）

23年前，原民警員李建南獨自在山區部落的派出所值班，遭「土造砲管」襲擊殉職，配槍遭搶。花蓮縣警方翻遍鄰近山林，連受山訓與傘訓的特種部隊軍人都清查，卻始終沒查到兇手；不料，遭搶警槍再度出現竟是槍殺海巡哨兵吳正忠。

警方先後鎖定監獄逃犯、逃逸軍官、前警員、國安體系背景人士調查，但兇嫌留下的血腳印與血掌紋卻找不到主人，全案成了不被期待偵破的「冷案」。當年首位趕抵現場的刑警李久榮，迄今不忘要抓真凶替老同事申冤。

2001年4月23日晚間9時許，花蓮縣秀林鄉三棧部落發生殺警奪槍案；當年45歲的警員李建南，遭歹徒以大型自製「砲管」射殺身亡。他斜躺在值班台前藤椅、雙腳架在小板凳上，牆角電視播著節目，若非胸口被轟出大洞、滿地積了厚厚血漬，乍看之下還以為他正在打盹。

檢警根據現場跡證研判，歹徒將「自製槍械」架在派出所窗口朝李建南背後射擊，俟李送命後，再從大門進入派出所，割斷李的勤務腰帶，奪走警用九○手槍及24發子彈；殺警是為了奪槍，取得警槍後可能會有下一步犯罪計畫。

自製砲管殺警 奪警槍殺海巡

「殺警凶器不是槍，而是特製砲管。」當年負責偵辦的刑警李久榮說，殺死警員的「鋼彈」直徑2.35公分、長7.68公分，要擊發這顆子彈必須自製特殊砲管，而擊發鋼彈使用的火藥常用於火箭，非特殊管道無法取得，因此軍警單位高度關注，連旅美鑑識專家李昌鈺也協助鑑定。

2003年2月，海巡署哨兵吳正忠遭歹徒連開十槍死亡，警方當時在現場蒐證。（圖／民...
2003年2月，海巡署哨兵吳正忠遭歹徒連開十槍死亡，警方當時在現場蒐證。（圖／民眾提供）

檢警鎖定軍警背景及槍械前科犯過濾，但疑似歹徒留在命案現場的左腳尖趾印及藤椅上右手血掌紋，始終沒找到主人；當全案陷入膠著之際，2003年2月2日大年初二晚間9時許，海巡署東巡局岸巡八三大隊大門崗哨兵吳正忠遭正面連開十槍身亡，凶槍竟是李建南被搶走的警用手槍，讓幾近沉寂的殺警案露出破案曙光。

當時海巡大門崗為雙哨，一人帶槍、一人帶子彈；攜彈的陳姓哨兵目擊案發經過，指證歹徒穿夾克型迷彩服、高筒軍靴或登山靴、瘦高。營區後方林姓農民也稱看到穿迷彩服男子騎未亮燈的機車逃逸，右腳夾著的長條物疑似為被奪走的哨兵六五式步槍。

「兩件命案是同一人所為，奪走長槍恐是為了遠距離狙擊。」檢警根據歹徒特徵，除清查逃兵及有軍械背景的後備軍人、涉犯擄人勒贖的前警員、因故逃兵的海巡官兵、監獄逃犯等多人，國防部軍事安全查核小組甚至協助過濾在附近山訓及傘訓的軍人，但他們不是有不在場證明就是身材特徵不符，其中有名可疑對象自殺。

當年的三棧派出所配置三名員警，每晚8時至翌日上午8時安排一人值班；李建南單警值夜勤殉職，讓時任花蓮縣警察局長的警大退休校長刁建生，至今仍感悲憤。

分析孤狼犯案 疑有特戰背景

他說，當年花蓮有十多個三、四名警力的值宿所，他力推「值宿所駐在化」，讓人力單薄派出所每晚6時關門，警力集中到附近較大的分駐、派出所，但施行不到三個月就因地方反彈、警政署受到立委關切而被迫取消，再過三個月發生李建南案，「當大力反對三棧所駐在化的議員拿著李建南訃聞在議會質問『為何發生此事』時，我才回嗆『你心裡有數』」。

「歹徒槍殺警員就是要奪走配槍伺機犯案，槍殺海巡哨兵連續擊發十槍應是要確保身亡。」刁建生分析，歹徒是沒人接應的「孤狼」，否則專案小組不會「洗不出通聯」，且應有特戰背景或教官等級才能製造出殺警使用的特殊砲彈，而兇手選上三棧所犯案也應該有地緣關係，「不過，這案子後來就沒了，可能是歹徒出了什麼事，無法破案很可惜。」

勤務編排挨批 該做的不去做

他還說，偏鄉警力單薄的派出所勤務編排應該要重視並立即改善，但警察就是太多該做的事不去做，才會被消遣「今天公祭，明天忘記」。

部落村民對當年發生殺警奪槍案悲劇記憶猶新。（記者余承翰／攝影）
部落村民對當年發生殺警奪槍案悲劇記憶猶新。（記者余承翰／攝影）

當年指證派出所前停了一輛車的游太太已過世，她丈夫遙指住處斜對面、已改為守望相助隊據點的房舍說，太太聽到巨響，看到戴鴨舌帽的男子抱著東西跳上汽車逃逸，可惜警方沒找到涉案對象。另名游先生說，當天有陌生男子到家修熱水器，或許是共犯故意轉移注意。居民難得聚在一起談論這宗懸案，七嘴八舌提出許多鄉親傳言，「沒抓到真兇令人遺憾」。

花蓮縣刑警大隊副大隊長黃啟杰表示，2016年曾收到檢舉信而秘密通訊監察三名男子，最後確認與案情無關；2018年列出治安顧慮人口，再配合鑑識科採證，但均排除涉案嫌疑。花蓮地檢署則說，若發現新事證，必定重啟調查。

監獄 退休 國防部

上一則

台首艘國造二級作戰艦安龍 總統：開工未1年就有成果

下一則

涉詐領助理費案二審開庭 竹市長高虹安仍稱無罪不請辭

延伸閱讀

台救落海漁民 陸海警卻頻擾金門 海巡頂10級風驅趕

台救落海漁民 陸海警卻頻擾金門 海巡頂10級風驅趕
台海上國安補漏洞 交通部非局外人

台海上國安補漏洞 交通部非局外人
特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停

特斯拉當警車 開上路肩追歹徒 會自動煞停
詐騙ing／缺席陪審員要罰？怎麼判斷來電是不是詐騙

詐騙ing／缺席陪審員要罰？怎麼判斷來電是不是詐騙

熱門新聞

(取自聯合新聞網)

華航對決康芮…搖晃中驚險降落 全機乘客鼓掌

2024-10-31 12:23
烏克蘭台籍傭兵吳忠達（左）不幸在烏東戰場遭遇猛烈砲火喪命，同隊台籍戰友潘文揚（右）今哽咽還原吳忠達陣亡前一刻，指砲彈擊中阿達，兩人僅距離6公尺，阿達腰部被炸一個大洞。圖／取自牧師黃春生臉書

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出大洞

2024-11-04 13:43
俄烏戰事激烈，台灣志願傭兵吳忠達加入烏克蘭，不幸在戰場遇猛烈砲擊身亡；台灣牧師黃春生貼文指阿達遺體還在戰場。圖／取自牧師黃春生臉書

吳忠達戰死烏克蘭 曾說「若我發生意外，讓我留在這裡」

2024-11-03 12:30
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04
香港歌手劉德華睽違11年再度來台開唱，卻不斷被綠營政治人物針對，先是被批評「媚共」，後因他演唱「中國人」被質疑「非常中國的設計」。國民黨立委羅智強今天表示，原來「沒有人需要為自己的認同道歉」，只是民進黨的幹話。圖／聯合報系資料照片

劉德華在台唱「中國人」惹議 羅智強為他鳴不平

2024-11-02 10:27
巴黎奧運拳擊奪牌團隊在「第47屆奧林匹克研討會」」分享奧運期間的點點滴滴。（中華奧會提供）

巴黎奧運拳擊奪牌團隊分享感動時刻 中華奧林匹克研討會滿堂彩

2024-10-27 18:10

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百