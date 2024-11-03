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警局前潑8.5公升汽油燒死友人 被害家屬淚灑求判死

記者曾健祐／台中3日電
雲林黃姓男子（右）因協調債務等細故糾紛，在警局大門前潑汽油燒死杜姓友人。（記者曾健祐／攝影）
雲林黃姓男子（右）因協調債務等細故糾紛，在警局大門前潑汽油燒死杜姓友人。（記者曾健祐／攝影）

雲林黃姓男子因協調債務等細故糾紛，在警局大門前朝杜姓友人潑8.5公升汽油燒死人，事後向被害家屬表示願賠償20萬元台幣。法院開庭時，杜的姊姊泣不成聲，痛斥黃泯滅人性，求國民法庭判死刑。杜的母親寫信吐露，「當簽下兒子放棄急救同意書，我成了殘忍的母親」，令人鼻酸。全案4日宣判。

黃男（30歲）去年7月在雲林原要載母親就醫，臨時被杜男叫到台中談判、協調債務，他不滿被當成「細漢」，認為杜挑撥他兄弟感情，當天到台中市第四警分局大門口前赴約，一下車就朝杜潑8.5公升汽油引燃，害杜嚴重燒燙傷慘死，被依殺人罪嫌起訴。

法官開庭詢問黃男預先買汽油、縱火行凶動機究竟為何，黃買油是擔心遭埋伏，在案發前彼此無宿怨、也沒有任何仇隙。和杜男有債務糾紛，且因黃會去他弟弟那邊刺青，懷疑杜男挑撥他們兄弟感情，案發當天曾在電話中爭吵。

台中地院國民法庭前天開庭，杜男姊姊淚灑法庭，並轉達母親寫的信，信中開頭說「這天我成了殘忍的母親，因為簽下兒子放棄急救同意書」，原想當個快樂的阿嬤，卻面臨白髮人送黑髮人之慟。

杜姊質問黃男，「你在警察局門口殺人，到底有多無視法律、泯滅人性」、「至今到底有無悔意？」她當庭向國民法官表達希望判黃男死刑。

公訴檢察官張凱傑提示杜男受傷照片，他抱頭赤裸坐在地上，皮膚被燒到猶如披掛身上垂落的一張破布，痛斥黃男行為殘虐，還在警局前縱火，目無法紀到極點，鑑定認為黃有反社會、邊緣性人格，欠缺減刑因子，建請法院判他無期徒刑，褫奪公權終身。

黃男辯護人說，黃男因衝動犯下大錯，其自始至終認罪，曾向被害家屬提出賠償20萬元但未被接受，並非毫無悔意，以司法院量刑趨勢建議系統，主張判13年6月。

黃男犯後被羈押但未禁見，家屬至今未收到他一句道歉，前天辯論終結後，他提出手寫信，表示自己衝動釀社會恐慌、對不起家屬，目前雖無能力賠償，但向菩薩發願吃素、念經，以免家屬更傷心；審判長高增泓諭知全案11月4日宣判。

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