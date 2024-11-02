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名校生教體操猥褻5童 還拍不雅照存手機 新竹狼師起訴

台灣新聞組／新竹2日電

新竹市某國小體操社團林姓指導老師涉利用寒暑假開設營隊機會，對5名男童以手指戳肛門、生殖器磨蹭臀部到射精等強制猥褻11次，甚至在某知名大學宿舍交誼廳指導男童劈腿時，撥弄肛門拍攝；新竹地檢署昨依加重強制猥褻、兒少性剝削條例等罪起訴林男。

據了解，林男今年6月自頂尖大學畢業，去年至今年涉案期間仍在學。校方回應，林男已經畢業，應為自己行為負責，接受司法機關調查審判；若經判決確定，校方將依程序懲處。

外號「魟魚老師」的林男，被查出去年及今年寒暑假期間，利用在新竹縣擔任學校營隊帶隊老師的機會，在帶領孩童遊戲及照顧過夜時，利用孩童懵懂無知及對他的信任感，涉對5名未滿14歲的男童，強制猥褻多達11次。

檢方調查，林男在營隊時不僅會用手撫摸男童們的大腿、小腿、肚子及背部，甚至以手指戳肛門、將生殖器磨蹭男童臀部、大腿到射精。

檢察官甚至在林男手機發現大量幼童猥褻照，去年12月間，他在某知名大學宿舍交誼廳，利用指導男童體操正分腿的動作，趁男童趴在地墊上、雙腿劈腿之際，動手撥開男童體操服臀部布料、露出肛門後，再拿手機連續拍攝11張男童裸露的臀部及肛門，並存於手機。

全案由竹檢檢察官林奕彣指揮新竹縣警察局婦幼隊偵辦，查扣林男三支手機、一台平板及筆電，送交數位鑑識，尚未發現有相關性影像外流。

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