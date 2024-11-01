「誰摔死了李新」官司落幕 盛竹如要賠200萬台幣

拍攝「誰摔死了李新」的郭新政（左）、盛竹如（右）遭前立委羅淑蕾求償。（本報資料照片）

前立委羅淑蕾不滿已故台北市議員李新女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，並在臉書 貼她的照片稱「吹狗蕾」，她告郭新政與影片旁白盛竹如加重誹謗罪，郭女、盛有罪定讞；民事部分，羅淑蕾認為郭女、盛嚴重侵害名譽權，向兩人求償500萬元台幣，一審敗訴，二審逆轉判兩人應連帶賠償200萬元台幣（約6.26萬美元），最高法院駁回上訴，全案確定。

李新2017年9月28日墜樓身亡，郭新政製作「誰摔死了李新」系列影片，提及「羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」、「羅淑蕾逼迫大展當鋪負責人交出郭新政之當票，並將該當票變造後提出法院作為證據」、「羅淑蕾聯絡黑道押沈家民出面」、「羅淑蕾背信忘義勾結他人，進而操縱黑道陷害郭新政」等語。

羅淑蕾認為郭新政、盛竹如毀損她的名譽，自訴加重誹謗罪嫌，法院依散布文字誹謗罪判郭新政4月得易科罰金之刑、公然侮辱罪判罰金8000元台幣，盛竹如遭處拘役50日，得易科罰金定讞。

民事部分，羅淑蕾認為郭新政影射她對李新政治迫害，才導致李新墜樓，影片劇情另指她結合黑道，策畫珠寶商沈家民對郭提告，相關內容都是不實指述，毀人名聲。

郭新政表示，羅淑蕾身為立法委員，不容與黑道掛勾，她引出的話題不是僅涉私德，還與公共利益有密切關係，可受公評。立委介入民間糾紛，施壓強逼和解，顯然逾越立委職權，意圖以職權影響司法，她想讓大家判斷羅淑蕾是否適合擔任立委，目的是出於維護社會大眾權益。

盛竹如稱是依照李新的手稿、國泰世華銀行漏蓋章的台支，並因郭新政親身經驗與相關資料呈現結果相符，他相信這些是真的才發言，並依據預擬的稿件拍攝，已盡查證義務。

一審原判決郭新政、盛竹如免賠，但二審認為，蕓賞公司與沈家民、郭新政間衍生的訴訟已判決確定，珠寶所引發的糾紛至上傳影片時，已相距四年餘，影片內容不符事實，且悖於法院調查後的認定。

二審認為郭新政引用不實的資料當言論基礎，難認沒有重大、輕率惡意，客觀上已侵害羅淑蕾的名譽權，盛竹如收費擔任主持人，卻沒盡查證影片所指涉人事的義務，以網路傳播方式傳述，散布力甚強，改判兩人應賠償200萬元台幣。羅淑蕾、郭新政、盛竹如均上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴而確定。