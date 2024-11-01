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吸金被告遇黃牛 暗示疏通「可以對到王金平」遭詐千萬

記者曾健祐／台中1日電

網紅「青青」邱姓前夫等人前年被控吸金，邱涉誆稱可「行賄司法單位」，騙走同團被告許姓操盤手上千萬元，許委任歐陽姓律師也涉嫌當司法黃牛，暗示可疏通檢調騙許200萬(台幣，下同，約6.2萬美元)元律師費，台中地檢署依詐欺罪嫌起訴邱男與歐陽兩人。

檢方指控，32歲邱男、許姓操盤手等人2022年涉投資吸金，被依銀行法起訴。許男挨告後曾遭擄走，急欲擺平官司向邱尋求庇護，邱說「已找有力人士關說、行賄司法單位，可讓你減刑或免除刑責」還扯「可以對到王金平」、「你的司法不會有事」。

許信以為真，同年2月26日拿300萬元現金給邱行賄，邱又稱「對方收到了，但認為沒誠意」、「檢調錢感覺不太能拖」，催他繳更多「過路費」，許又籌了800萬元，前後砸1100萬元(約34.5萬美元)。

另許男經邱介紹委任33歲歐陽姓律師，對方開口200萬元律師費，還說「要不是我有認識調查局的人，你早被抓走」、「要靠關係的東西，都不是免費的」。

檢警逮捕2人，邱男坦承騙許上千萬元，歐陽則矢口否認，辯稱收費高是因案件複雜、半夜犧牲睡眠做訴訟服務，自己還遭威脅開槍，並強調自己無法控制司法人員，在南部無任何司法人脈，說那些話只是表達自己盡心盡力。

許控訴，歐陽收他200萬元律師費，寫的書狀卻多「複製貼上」，速度拖拖拉拉，文件幾乎沒處理，送出也沒回報。

檢方調查，歐陽僅陪許赴警局、調查局偵訊6次，收費就高達130萬元，與他自稱一般案收費6萬至10萬元，比較複雜10萬元以上，200萬元律師費顯不合理。

檢方依詐欺罪嫌起訴邱男和歐陽，邱的200萬元扣除拆分不知情律師38萬元，聲請沒收162萬元，許詐得的1,100萬元聲請沒收。

詐欺 投資 王金平

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