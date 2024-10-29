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台鹽綠能案聲押前董座陳啟昱遭駁 檢抗告結果出爐

記者黃宣翰／台南29日電
台南檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，對前董事長陳啟昱（圖）等五人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告，台南高分院撤銷發回南院更裁。（本報資料照片）
台南檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，對前董事長陳啟昱（圖）等五人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告，台南高分院撤銷發回南院更裁。（本報資料照片）

台南檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，懷疑高層與廠商共謀詐財，對前董事長陳啟昱等五人聲押禁見，卻全遭台南地院駁回，檢方提出抗告。台南高分院認為，應再詳查陳啟昱在任時，是否使台綠作不利益的交易，撤銷發回南院更裁。

台南地院表示，昨下班前才收到台南高分院的裁定書，今將決定何時重新開庭。

南檢22日指揮調查局搜索台綠總公司等十多處，訊後依證交法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪嫌，對陳啟昱、台綠前總經理蘇坤煌、台綠前副總經理郭政瑋，及合作廠商鴻暉國際科技負責人蘇俊仁、晁暘開發負責人戴妤倩共五人聲押禁見。

台南地院聲押庭認為，台鹽綠能雖是台鹽轉投資成立的公司，但兩家公司應分別屬獨立公司法人，台綠並非證券交易法中所稱已發行有價證券公司，且檢方也未具體指出台綠不合哪些營業常規，不符合證券交易法。

檢方25日提抗告指出，陳啟昱、蘇坤煌犯案時分別為台鹽實業公司董事及經理人身分，而台鹽與台綠是上市公司與子公司關係，台鹽具實質控制權，且陳啟昱等人為達利益輸送或掏空公司目的，共謀設立鴻暉公司、及主導成立台綠公司，進而以台綠名義作不合營業常規及不利益的交易。

證券 綠能 投資

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