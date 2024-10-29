我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

10歲女童遭當街強擄 「救我」喊27秒才獲救

記者周嘉茹、陳俊智／台北29日電
桃園一名十歲女童險遭男子當街強擄（紅圈處），女童尖叫「救我」，附近居民聞聲趕到才脫身。(記者周嘉茹／翻攝)
桃園一名十歲女童險遭男子當街強擄（紅圈處），女童尖叫「救我」，附近居民聞聲趕到才脫身。(記者周嘉茹／翻攝)

桃園一名十歲女童日前險遭中度身心障礙男子當街強擄，女童數度跑向馬路大喊「救我」，尖叫長達27秒，路過汽機車無人停下，直到附近居民聞聲趕到才脫身；桃園地檢署昨拘提涉案男子，依強制性交未遂等罪聲押禁見。

女童母親指出，前天上午10時許，女童因拜訪同學途中遇到該名男子，女童稱男子當時招手示意，她第一次沒理會，但對方用很凶口氣叫她過去，她見對方身形高大，心生畏懼照辦，見情況不對想跑，被對方強拉及壓制在地。

事發當時，女童不斷尖叫大喊「不要碰我」，手腳並用抵抗，數度掙脫跑向馬路大喊「救我」，27秒求救過程有四、五輛汽機車路過，疑未發現狀況，無人停下伸援，最後是住在對面一名計程車司機聞聲趕抵制止。

該名司機說，當時在家門口掃地，忽然聽到有人哭喊「救命」，循聲查看，只見男子雙手環抱女童，男子見到他後鬆手逃跑。事後女童哭訴男子一直叫她「脫衣服」，緊張到話都說不清楚，立即協助她聯絡母親與報警。

涉案男子經查有中度身心障礙，附近區民多半說不認識，未曾見他鬧事。桃園市社會局長陳寶民說，男子為社會安全網關心對象，衛生局長賈蔚說男子非性侵、家暴或毒藥癮列管案例，不需定期訪視。

女童母親昨將附近監視器畫面上傳網路平台，27秒女童哭到撕心裂肺，她痛批「仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還」。

檢方昨分案調查，由檢察官直接幫女童做筆錄，下午開拘票逮人，警詢時男子說「只是想和女童交朋友」。檢方認為男子有串滅證及再犯可能，向法院聲請羈押禁見。

家暴

上一則

超思案約談前後任農業部長「無保請回」 白委斥走過場

下一則

台灣中產階級消失中 富者愈富 吃掉中產財富8個百分點

延伸閱讀

未成人犯案 女童白天遭強擄 大喊「救我」17秒無人發現

未成人犯案 女童白天遭強擄 大喊「救我」17秒無人發現
賣周董黃牛票已查38件 黃牛夫妻遭押 創文創修法後首例

賣周董黃牛票已查38件 黃牛夫妻遭押 創文創修法後首例
狂掃周杰倫演唱會門票 台灣黃牛平台夫妻檔1聲押1交保

狂掃周杰倫演唱會門票 台灣黃牛平台夫妻檔1聲押1交保
台綠弊案 陳啟昱等5人聲押駁回 黃國昌：1年半檢調才查

台綠弊案 陳啟昱等5人聲押駁回 黃國昌：1年半檢調才查

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
將和中部裝甲586旅舉行聯兵旅對抗的南部機步333旅，昨深夜從高雄出發北上，50餘輛的CM-11戰車及八輪甲裝備坦克車，在高雄逛大街。記者劉學聖／攝影

成群坦克戰車深夜「逛大街」 引台灣民眾行注目禮搶拍

2024-10-28 13:04

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣