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元配收亡夫3億元股票 5735萬遺產稅留6歲私生女繳納

記者王宏舜、呂俊儀／台北29日電

陳姓男子七年前亡歿，妻子和三名子女拋棄繼承，當時六歲非婚生女成唯一繼承人，因陳死前一年將市價3億元(台幣，以下同)股票贈妻，5735萬遺產稅須由女童繳納；台北高等行政法院第三庭認為遺產及贈與稅法有疑義，聲請釋憲，憲法法庭昨判該法第15條第一項第一款規定部分違憲，兩年內修法。

爭議條文規定「被繼承人死亡前兩年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：一、被繼承人配偶；二、被繼承人依民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人；三、前款各順序繼承人之配偶。

財政部賦稅署表示，尊重憲法法庭判決，會於兩年內檢討修法。以憲法法庭判決為法源，可先依遺產受益比例分配遺產稅。

陳男2016年6月將名下鋼鐵公司淨值3億餘元股票送給周姓髮妻，並申報核定免徵贈與稅；2017年底陳死亡，周婦和三名子女拋棄繼承，六歲非婚生女為唯一繼承人。

北區國稅局依遺產及贈與稅法規定將股票淨值計入遺產總額，陳的遺產總額3億4612萬元，遺產淨額3億2435萬元，女童雖繼承1567萬遺產，卻要繳5735萬元遺產稅。

憲法法庭認為條文擬制遺產的受贈人為被繼承人配偶，與其他繼承人應如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，配偶以外其他繼承人須以繼承的遺產，就被繼承人配偶因受贈產生的財產增益負擔遺產稅，不符憲法保障平等權意旨；繼承人繼承權的經濟價值嚴重減損，也侵害人民受憲法保障的財產權。

憲法法庭認為法條對於被繼承人配偶，就其受被繼承人死亡前兩年內贈與的財產，欠缺相當於遺贈稅法第17條之一所定剩餘財產差額分配請求權自遺產總額扣除規定，兩年內應修正。

財政部 國稅局

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