18歲男無照開租賃車 撞死7旬翁 加速輾過逃逸

台中市白姓男子無照駕駛租賃BMW轎車，先在北屯區撞死行人後，自撞設備電箱落網。(記者陳宏睿／翻攝)

18歲白姓男子昨天上午無照駕駛租賃轎車，撞倒七旬葉姓老翁後加速逃逸，十多分鐘後自撞路旁電箱被趕到的警方逮捕，老翁送醫不治；白男肇逃時輾過葉翁，車上扣到不明物體，檢方不排除毒駕肇事，訊後依毒駕致死、殺人等罪嫌，向法院聲請羈押。

警方調查，白姓男子母親經營禮儀公司，兩天前租了一輛BMＷ轎車；白男沒有駕照 ，昨天上午卻駕該車外出，到北屯區找朋友拿東西後，9時許要返回住處時，撞上走在路旁的72歲葉姓老翁。

葉姓老翁被撞飛撞上擋風玻璃再重摔到路面，白姓男子沒有停車，葉翁被捲入車底後又被前後輪輾過，白男隨即逃逸。

白男逃逸約十分多鐘，失控自撞路旁設備電箱，轎車車頭凹陷、安全氣囊爆開，警方獲報趕到，發現他就是肇逃者，當場逮捕。

葉姓老翁送醫搶救無效，白男辯稱當時沒有看到人，否認蓄意肇逃；警方發現他沒有駕照，雖驗無酒精反應，車內也未發現違禁品，但認為他短短十多分鐘連續撞人和自撞，不排除有其他不能安全駕駛原因，採尿送驗。

警方說，該車是白男母親租賃，依道路交通管理處罰條例，若白母允許沒有駕照兒子駕駛該車，將罰台幣6000至2萬4000元，並吊扣駕照一個月至半年；後續會進一步調查釐清。