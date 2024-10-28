我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

18歲男無照開租賃車 撞死7旬翁 加速輾過逃逸

記者陳宏睿／台中28日電
台中市白姓男子無照駕駛租賃BMW轎車，先在北屯區撞死行人後，自撞設備電箱落網。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市白姓男子無照駕駛租賃BMW轎車，先在北屯區撞死行人後，自撞設備電箱落網。(記者陳宏睿／翻攝)

18歲白姓男子昨天上午無照駕駛租賃轎車，撞倒七旬葉姓老翁後加速逃逸，十多分鐘後自撞路旁電箱被趕到的警方逮捕，老翁送醫不治；白男肇逃時輾過葉翁，車上扣到不明物體，檢方不排除毒駕肇事，訊後依毒駕致死、殺人等罪嫌，向法院聲請羈押。

警方調查，白姓男子母親經營禮儀公司，兩天前租了一輛BMＷ轎車；白男沒有駕照，昨天上午卻駕該車外出，到北屯區找朋友拿東西後，9時許要返回住處時，撞上走在路旁的72歲葉姓老翁。

葉姓老翁被撞飛撞上擋風玻璃再重摔到路面，白姓男子沒有停車，葉翁被捲入車底後又被前後輪輾過，白男隨即逃逸。

白男逃逸約十分多鐘，失控自撞路旁設備電箱，轎車車頭凹陷、安全氣囊爆開，警方獲報趕到，發現他就是肇逃者，當場逮捕。

葉姓老翁送醫搶救無效，白男辯稱當時沒有看到人，否認蓄意肇逃；警方發現他沒有駕照，雖驗無酒精反應，車內也未發現違禁品，但認為他短短十多分鐘連續撞人和自撞，不排除有其他不能安全駕駛原因，採尿送驗。

警方說，該車是白男母親租賃，依道路交通管理處罰條例，若白母允許沒有駕照兒子駕駛該車，將罰台幣6000至2萬4000元，並吊扣駕照一個月至半年；後續會進一步調查釐清。

駕照

上一則

電子書漸成主流 讀者僅一成八付費 出版社嘆：難賺

下一則

「行人優先區」標誌不符國際標準 拖21天才改版

延伸閱讀

義大利數位皮夾上路 不怕忘帶駕照健保卡

義大利數位皮夾上路 不怕忘帶駕照健保卡
洛路怒槍擊 2男掃射1死1傷

洛路怒槍擊 2男掃射1死1傷
洛杉磯5號高速路怒 兩男持槍狂射一死一傷

洛杉磯5號高速路怒 兩男持槍狂射一死一傷
江西男開高速路 路肩停車「炒股」：港股開市了 炒得太入迷

江西男開高速路 路肩停車「炒股」：港股開市了 炒得太入迷

熱門新聞

美國護照。(取材自unsplash.com/@globalresidenceindex)

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

2024-10-27 09:27
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪