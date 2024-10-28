未成人犯案 女童白天遭強擄 大喊「救我」17秒無人發現

桃園市龜山區發生身心障礙男子當街強擄女童事件。(記者陳俊智／翻攝)

桃園市龜山區昨天發生女童被強擄事件，女童尖叫嘶吼「救我」，但路過四、五輛汽機車無人注意到，最後是一名在附近掃地的人發現，才將她救下並帶往派出所報警；警方表示，全案已找到涉案男子，據悉對方是未成年，目前依強制猥褻偵辦。

網路平台Threads 今凌晨流傳一篇貼文，影片中，一名白衣、藍短褲的男子不斷拉著一名女童的手，女童不斷尖叫嘶吼，過程還說「不要動我」，但男子不為所動，一度靠體型優勢壓制；女童雖一度掙脫，伸手跑向馬路大喊「救我、救我」，但路過車輛呼嘯而過，似乎未注意狀況。

女童家人在網路貼文，心痛表示「自己孩子身心有病，做家長的不顧到底誰能管，仗著有身心疾病，就可以隨意侵犯嗎？那我家孩子現在有心裡陰影了，這債誰來還！」

女童家長說，我的孩子求救成這樣沒人救也就算了，報案了知道犯人在哪了，卻還沒結果；她指出事情發生在龜山區陸光路、金鋒街一帶，呼籲家有兒童的家長注意，就怕他在這期間又再犯案。

龜山警方表示，受理報案後，立即調閱周邊監視器迅速掌握涉案人，而且向其約制告誡。因事涉兒少案件立即通知社會局社工到分局評估被害人身心狀況後，進行減述流程。

另外，已報請桃園地方檢察署檢察官依該流程處理，並將依強制猥褻罪偵辦，另外於案發後立即派員執行區域防範措施，防止再犯情事。