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台中廣三SOGO百貨爆掏空18.9億 日負責人涉背信

記者曾健祐／台中27日電
台中廣三SOGO百貨的廣三崇光公司驚爆遭掏空18.9億元台幣。(記者曾健祐／攝影)
台中廣三SOGO百貨的廣三崇光公司驚爆遭掏空18.9億元台幣。(記者曾健祐／攝影)

經營台中廣三SOGO的廣三崇光公司驚爆遭掏空18.9億元(台幣，以下同，約5892萬美元)，日籍負責人原島榮一為投資「高鐵娛樂城」增資發行特別股卻反悔不收回，想規避支付3.58億元價金，擅自轉移百貨經營權股權，涉及掏空遭檢方偵辦，檢察官考量原島與被害人和解，並填補損失，近日依背信罪對原島、廣三陳姓前副總及謝姓現任財務副理處分緩起訴。

檢方調查，原島榮一持有廣三崇光六成股分，公司因疫情、參與「高鐵娛樂城」投資案發行特別股增資，答應股東得於六個月後請求公司收回，但原島事後反悔挨告，法院判廣三崇光應給付四間擔任股東的公司3.58億元。

2022年原島在民事一審宣判前就研判可能敗訴，為規避支付3億多元價金、遭查封資產，涉與陳男、謝男共謀掏空廣三崇光，將資產移轉到集團其他公司。

檢調查出，廣三崇光以各樓層櫃位營收抽成為主要收入，原島2022年7月在百貨地下室設立「第一崇光公司」，要求百貨櫃位換約，包括行動支付、刷卡機都換成第一崇光、韋豐利公司，連百貨經營權都委託給兩間公司。

檢調分析金流，發現廣三崇光營收自同年9月起巨額下降，第一崇光則大幅上升，9月周年慶時廣三崇光刷卡機金額僅159萬元，與前兩年9月各達5.69億元、6.33億元落差極大，且至2023年底，廣三崇光刷卡機收入僅829萬多元，第一崇光高達39億多元。

另外，原島和謝男將廣三崇光持有13億元的第一大國際公司股分，以假買賣轉移至第一崇光，又將廣三崇光名下一戶房產以不到市價八折、僅3000多萬元賣給原島的另間公司，連同百貨5.64億元營收，共掏空廣三崇光18億9000多萬元。

投資 行動支付 疫情

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