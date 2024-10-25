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曾獲警光獎的偵查員 涉縱放人犯換情資遭搜索

記者黃子騰、王長鼎／台北25日電

曾獲警光獎的新北市刑警大隊鄭姓偵查員，被檢舉在土城警分局任職期間偵辦槍砲案時，未送辦其中一名犯嫌，以交換獲取情資。新北地檢署昨天指揮台中市調查處搜索新北刑大、土城分局，帶回鄭調查，朝瀆職、縱放人犯罪偵辦，以證人身分帶回土城兩名偵查佐詢後請回。

據了解，新北刑大偵一隊偵查員鄭姓男子，今年3月在土城分局擔任小隊長期間，率隊上偵查佐前往台中市偵辦槍砲案，查獲多名犯嫌及槍枝、毒品，鄭疑為獲取情資，與其中一名嫌犯達成協議未送辦，被送辦的犯嫌不滿，當月向檢調檢舉。

中市調處與新北警察局督察室組專案小組，報新北檢指揮，昨上午搜索土城分局，以證人身分帶回當時偵辦槍砲案的兩名偵查佐。

隨後前往鄭住家，帶同搜索新北刑大，調出槍砲案辦案卷宗，將鄭以涉嫌人身分帶回調查局北機組詢問。

鄭曾是新北刑大偵查佐，後來調土城分局升小隊長，去年因反黑肅貪成效卓著獲警光獎，今年考上警察大學警佐班前往受訓，上月回新北刑大偵一隊升偵查員。新北刑大因陳姓偵查佐涉侵占毒品，本月22日被搜索，陳羈押禁見，昨又被搜索。

新北市警局表示，專案小組調查中，涉案情形尚待釐清，秉持毋枉毋縱，不掩飾、不庇縱、不護短，積極偵辦端正警察風紀，以維護警譽。

毒品

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