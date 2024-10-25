黑幫吸收軍人拍投降片「警察抓共諜」首例 10人被訴

太陽聯盟寶陽會副組長李姓女子涉替大陸發展共諜組織，利誘八名現、退役軍人洩漏軍事機密或拍攝投降影片，警方查扣手機、太陽聯盟標誌打火機及紅包。(記者蕭雅娟／翻攝)

太陽聯盟寶陽會副組長李姓女子涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘8名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗 投降影片。高檢署前天依國家安全法及貪汙治罪條例違背職務期約、收受賄賂等罪，起訴李、寶陽會成員陳姓男子及8名現、退役軍人。

這是警方破獲案件，為「警察抓共諜」首例。檢警調查，李姓女子的陳姓小弟在台北市中山區放款接觸軍人，去年6月李以新北市蘆洲區瑞磘宮主身分及宗教交流名義至澳門 ，再到大陸接觸國安情資人員，返台透過陳及彭姓、李姚姓退役軍人，鎖定缺錢軍人以金錢引誘。

5名軍人交出軍人身分證審核後，穿上制服拿五星旗拍攝宣告投降影片，呼口號「中國人不打中國人，我反對戰爭」，用Telegram傳送交付影片「閱後即焚」。4名軍人在軍中偷走同袍公務文書，交付航線圖、演習時間等多項軍機，收賄依資料機密程度計價，吸收同袍可提高報酬。

張姓、林姓、劉姓、吳姓、彭姓、李姚姓及兩名陳姓現、退役軍人涉案，包括陸軍、海軍、憲兵的軍官、士官、士兵，最高階為中尉，依軍階可獲台幣5萬至30萬元不等(約1500至9300美元)，僅劉獲利台幣15萬元(約4600美元)，其他人尚未拿到犯罪所得。

宜蘭縣羅東警分局偵查佐林聖展去年查賄選，偵辦鴻海創辦人郭台銘 連署書案，從犯嫌當鋪老闆手機發現劉姓軍人販售軍機及拍攝炫耀影片，與任職刑事局偵2大隊偵查正的父親林志賢合作追查，今年6至9月分6波搜索、拘提李等10人，查扣手機、太陽聯盟標誌打火機及紅包。

李等人起初否認犯行，經高檢署起訴均認罪。高檢署指出，8名現、退役軍人領有國家俸祿，長期受國家栽培委以重任，違背忠誠義務，因個人利益薰心出賣國家人民，其中林等人洩漏或交付多項軍機，背叛袍澤及國家，應受法律最嚴厲制裁，張等人拍攝投降影片向中共表示效忠惡性重大，均建請法院從重量刑，以收儆懲。

李與小弟及彭、李姚、林、陳、劉共7人在押，移審高等法院後裁定繼續羈押。