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為愛運毒 7泰女又吞又塞被識破 搜出市值百萬美元海洛因

記者邱瑞杰／基隆25日電
販毒集團指使9名外籍人士及1名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機赴台，陸續在桃園、高雄機場落網（圖），被搜出近5公斤海洛因等毒品。(記者邱瑞杰／翻攝)
販毒集團指使9名外籍人士及1名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機赴台，陸續在桃園、高雄機場落網（圖），被搜出近5公斤海洛因等毒品。(記者邱瑞杰／翻攝)

販毒集團指使7名泰國籍女子、1名泰籍男子、1名法國籍女子及1名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機赴台，警方陸續在桃園、高雄機場查獲10人及1名收毒台籍男子，搜出市值台幣3500萬元(約109.3萬美元)的近5公斤海洛因等毒品，查出7名泰女被奈及利亞籍男子以愛情利用，檢方均依毒品罪起訴。

保安警察第三總隊接獲情資，指販毒集團誘使外籍人士，以行李或吞入、塞私處、包在鼠蹊部，夾帶毒品赴台，過濾入境資料鎖定高風險對象查獲。

今年5月30日，兩名泰籍女子從桃機入境，各吞下55顆、50顆海洛因膠囊，陰道及肛門塞有橢圓形海洛因球，共1.7公斤。

今年6月8日，3名泰籍女子、1名泰籍男子從桃機入境，共夾藏1公斤海洛因；同月16日，1名泰籍女子從高雄機場入境，夾藏356公克海洛因。

7月14日，1名泰籍女子從桃機入境，夾藏356克海洛因，台籍林姓男子前往收毒；同月26日，台籍郭姓男子從桃機入境，夾藏331克海洛因；同月30日，1名法籍女子在高雄機場入境，行李、內衣及陰道有1.1公斤海洛因、2克古柯鹼及20克大麻

檢警查出，販毒集團以台幣10至50萬元(約3100至1萬5000美元)報酬指使運毒，7名泰女愛上販毒集團奈國男子而被利用，泰男則是想赴台工作。

台北、桃園、高雄地檢署陸續起訴11人。

販毒集團指使9名外籍人士及1名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機赴台，陸續在桃園...
販毒集團指使9名外籍人士及1名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機赴台，陸續在桃園、高雄機場落網，被搜出近5公斤海洛因等毒品（圖）。(記者邱瑞杰／翻攝)

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