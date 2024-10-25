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吃好住好瘋追星… 3倍價預售周杰倫門票 豪奢黃牛夫妻落網

記者廖炳棋、張宏業／台北25日電
張姓女子常在臉書曬出豪奢日常。（取材自臉書）
張姓女子常在臉書曬出豪奢日常。（取材自臉書）

藝人周杰倫「嘉年華」演唱會前天開賣，15萬張門票5分鐘內完售。警方查獲劉姓男子及其張姓妻子透過工程師以電腦程式搶票，在網路社群販售黃牛票，接受網友預訂198張票，其中64人共預付近200萬元訂金，昨詢後依文化創意產業發展法、偽造文書、詐欺罪移送，檢方命張20萬元交保，限制出海。

至於這將近200張票要如何處理，有無可能再釋出讓民眾重新購買？警方表示，查扣訂單編號是證物，作廢或交還持有人、售票系統，已移交檢方處理；已付款的民眾，可依民法履約保證求償，若黃牛不退款，可提告詐欺。

警方調查，43歲劉姓男子及其33歲張姓妻子，透過工程師以電腦機器人程式進入售票系統搶票，搶到50張周杰倫演唱會門票訂單編號，可用編號在演唱會前兌換成取票序號，並與各黃牛串聯分頭搶票互通有無，以保證有票可售。

張姓女子常在臉書曬出豪奢日常。（取材自臉書）
張姓女子常在臉書曬出豪奢日常。（取材自臉書）

兩人在推特、臉書、LINE等張貼廣告，號稱有5萬名粉絲，還說「好的代購讓你上天堂」，在「yiyiticket」LINE群組打出「保證預售」口號，以市價3至4倍價格出售黃牛票。民眾點擊廣告連結加入群組，匯款買票。

台北市刑警大隊、刑事局偵9大隊接獲民眾檢舉追查，劉從事黃牛約11年，多次被查獲販賣演唱會黃牛票，與張住桃園市，前天下榻桃園一間五星級飯店搶票，在門票開賣兩小時後查獲兩人。

劉男落網後，聲稱自己還上千萬債務，但檢視妻子張女在臉書的公開貼文，不僅住高檔飯店、吃好料，夫妻倆經常帶4個孩子出國旅遊，一年到頭幾乎都是在國內外觀賞巨星的演唱會；今年在東京坐VIP位置看流行天后泰勒絲演唱會，五月天的演唱會年年都坐搖滾區，近日雙十江蕙復出開唱，張女也帶著家人坐在第三排。

警方逮捕經營黃牛售票平台的43歲劉姓男子與33歲張姓女子（中）夫妻檔黃牛到案，全...
警方逮捕經營黃牛售票平台的43歲劉姓男子與33歲張姓女子（中）夫妻檔黃牛到案，全案依涉嫌違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書、詐欺等罪嫌，下午移送台北地檢署偵辦。(記者林伯東／攝影)

兩人起初否認犯案，警方在飯店房間查扣電腦、手機，發現網友訂票訊息及匯款等資料，還有網友不斷私訊求票，兩人才坦承販賣黃牛票，稱是由境外工程師搶票。

周杰倫 臉書 詐欺

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