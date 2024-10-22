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2奈米廠工人觸電身亡 台積電：全力配合調查

記者黃羿馨、巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹科學園區台積電F20廠發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查（圖僅示意）。(本報資料照片)
新竹科學園區台積電F20廠發生一起工安意外，一名52歲工人疑似施工時觸電身亡，警方已通報職安調查（圖僅示意）。(本報資料照片)

台灣新竹科學園區台積電F20廠18日一名52歲工人在作業中不幸觸電身亡，已被列為重大職災事件。台積電對此回應將全力配合調查並協助下包商處理後續事宜，同時配電工程停工；竹科管理局則說明其餘施工未停工，仍可持續作業不影響建廠施工。

台積電新竹F20為竹科寶山二期擴建計畫，是台積電規畫生產2奈米先進製程的重鎮，建物為2棟地上10層、地下4層，編號Fab20是座超大型晶圓廠，預計第一座廠（P1）完成風險性試產後，2025年量產。

台積電表示，寶山廠區18日下午一名承攬人員進行辦公室配電工程時因故發生意外，雖第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫，但該名承攬人員仍在送醫後宣告不治，目前辦公棟配電工程停工，將待進一步釐清調查事件原因。

竹科管理局環安組長陳麗珠表示，事故發生後管理局第一時間接獲通報就已派員到現場了解情況，並確認為重大職災事件，因此在事故隔天，即10月19日便立即勒令台積電20廠施工現場的用電相關作業都必須停工接受調查。

陳麗珠指出，目前工地現場各項施工作業都在同步進行，管理局僅針對發生事故且目前正在進行的配電工程勒令停工，其他施工作業並未要求停工，仍可持續作業。至於停工的配電項目必須待施工包商提出改善計畫，並且送管理局審核通過後，才會再准予復工「復工沒有時間表，廠商必須徹底檢討才會讓他們復工」。

據了解，發生工安意外的為竹科寶山二期擴建計畫台積電新竹F20廠，是台積電規畫生產2奈米先進製程的重鎮，建物為2棟地上10層、地下4層，編號Fab20是座超大型晶圓廠，預計第一座廠（P1）完成風險性試產後，2025年量產。目前工地建廠中，為交付包商承攬範圍。

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