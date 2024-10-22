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躲台10億詐騙犯 二度強制驅逐 遣送至德國

記者翁至成／台北22日電
西班牙籍男子奧納德（前）因涉及汽車租售詐騙案而被國際刑警通報，19日在台灣被強制驅逐出境。雖然他於19日搭機離開台灣，但因在新加坡被拒絕入境，最終於清晨被遣返回台灣。移民署夜間進行遣送出國作業，直飛德國法蘭克福機場。(記者葉信菉／攝影)
西班牙籍男子奧納德（前）因涉及汽車租售詐騙案而被國際刑警通報，19日在台灣被強制驅逐出境。雖然他於19日搭機離開台灣，但因在新加坡被拒絕入境，最終於清晨被遣返回台灣。移民署夜間進行遣送出國作業，直飛德國法蘭克福機場。(記者葉信菉／攝影)

西班牙籍男子奧納德在義大利涉犯3000萬歐元（約10.5億台幣）租賃車詐騙，和妻小在台灣生活5年，移民署驅逐遣送新加坡又被送回，前晚二度遣返出國，直飛德國法蘭克福，移民署人員已交由德國警方處理。

移民署19日第一次對奧納德執行強制驅逐出境，將人帶到桃園國際機場後，搭酷航遣返至新加坡，卻因橫向聯繫出問題遭拒絕入境，又搭機返台，移民署隨後向外交部求助，與西班牙商務辦事處再次溝通下，15小時後第二次執行強制驅逐出境。

奧納德20日搭乘晚上10時45分華航CI61班機，從桃園機場直飛德國法蘭克福機場，經14小時30分飛行，在德國時間20日早上7時15分（台灣時間20日下午1時15分）順利飛抵，全程由移民署人員派員戒護。

移民署指出，奧納德案基於政府對詐騙零容忍政策，且依國際刑警組織紅色通報及西班牙商務辦事處請求，並經台駐外單位與德國司法機關協調後，盡速將奧納德遣送至德國，再由西班牙與歐盟國家議處。

據了解，為了怕「再被退貨」，移民署人員原要先確認，德國警方決定把奧納德轉交給西班牙或義大利後，才會搭機離開法蘭克福，不過事後發現，歐盟國彼此間的內部討論沒這麼快有下文，確認德國警方接手，帶走奧納德後，台移民署人員已搭機返台。

德國 移民 義大利

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