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電子煙戕害青少年 抓50萬件僅罰1247件

記者廖靜清、李奕昕／台北22日電
新北市黃姓男子在吸食「喪屍煙彈」電子煙後開車，意識不清，撞死一名警員，依公共危險、過失致死罪法辦。(記者曾伯愷／翻攝)
新北市黃姓男子在吸食「喪屍煙彈」電子煙後開車，意識不清，撞死一名警員，依公共危險、過失致死罪法辦。(記者曾伯愷／翻攝)

台灣近來多起毒駕與電子煙有關，國教行動聯盟指出，去年3月上路的菸害防制法全面禁止電子煙，但衛福部國健署與各縣市稽查50萬件僅開罰1247件，成案率低，批評衛福部對新興菸品查緝不力是戕害青少年身心健康。

下半年發生多起吸食違法電子煙的肇事案件，新北市黃姓男子以電子煙吸食含有依托咪酯成分「喪屍煙彈」逆向高速駕車，撞死新北市三重警分局警員黃瑋震；陳姓女毒販拒絕警方攔檢，拖行土城警分局清水派出所所長劉宗鑫致死；一名15歲少年於北市內湖無照駕駛釀3死2重傷，車內也出現違法電子煙。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，菸害防制法去年3月上路，全面禁止電子煙、嚴審加熱菸，截至目前為止沒有加熱菸通過上市前審查，網路卻充斥違法廣告行銷，甚至部分實體通路場所也可看到違規販售情形，許多年輕族群公然路邊吸食電子煙，卻很少人遭取締稽查。

菸品主管機關國健署表示，去年3月22日至今年9月30日，與各縣市衛生局聯手稽查50萬件，裁罰1247件，裁罰金額逾台幣7400萬元，其中違法販售電子煙251件、加熱菸619件，違規吸食404件。

衛福部資料顯示，今年前9月中央與地方衛生局依菸害防制法裁罰639件電子煙、加熱菸違規案件，平均一天不到2件，今年2月甚至只有4件，7到9月暑假期間則有294件。

反觀警方7到9月同一期間查獲「喪屍煙彈」違法案件681件，為衛福部2.3倍。國教行動聯盟表示，數字明顯反映衛福部對於非法新興菸品的怠惰與失職。

刑事局統計，警方今年1至8月查獲電子煙彈、煙油案1415件，送驗含大麻案件占52.6%、「喵喵」卡西酮27.9%、「喪屍煙彈」依托咪酯6.1%、安非他命0.6，部分混合兩種以上毒品

針對中央與各縣市1年6個月共稽查50萬件卻僅開罰1247件、成案率0.0025%，國健署菸害防制組組長羅素英表示主要卡在行政程序，必須讓行為人提出陳述，此外，實際稽查確實有一定難度，明年度將編列預算，希望各縣市增聘稽查人員。

對於網路平台非法販售電子煙，羅素英表示陸續裁罰谷歌、臉書等網路平台業者，並正與教育部合作加強校園新型態菸品防制及宣導措施，針對電子煙製造或輸入業者、販賣者及供應者則加重罰則。

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