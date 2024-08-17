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幼園狼師性侵兒童拍片 恐逾20人受害 重判28年

台灣新聞組／台北17日電
北市私立培諾米達信義幼兒園園長兒子毛姓教保員，性侵猥褻六名幼童，遭法院判28年重刑。該處幼兒園已是新業者經營，日前遭噴漆雇人清理。(本報資料照片)
北市私立培諾米達信義幼兒園園長兒子毛姓教保員，性侵猥褻六名幼童，遭法院判28年重刑。該處幼兒園已是新業者經營，日前遭噴漆雇人清理。(本報資料照片)

台北市私立培諾米達信義幼兒園長兒子毛姓教保員，一年內性侵、猥褻六名幼童，並拍攝私密性影像留存，被檢方依加重強制性交、加重強制猥褻等罪起訴，台北地方法院昨依224罪各判毛男5年至12年不等徒刑，累積刑期共1252年6月，因有期徒刑最高上限為30年，法院定應執行28年，全案可上訴。

早在2022年全案未爆發前，已有家長投訴、提告毛男的「狼師惡行」，最終因罪證不足結案，又繼續任職。直到2023年7月，一名女童向母親透露毛男碰觸自己私密處，才讓案件曝光。檢方認定有六名幼童受害，並指毛男惡性重大起訴。

整起案件時間點橫跨前後任台北市長柯文哲和蔣萬安的任期，外界批評北市府調查消極怠惰，蔣萬安曾為此鞠躬道歉。

北市府昨天公布幼兒園狼師案行政懲處，針對時任的主管業管的科長、督學、股長、輔導員等人，處以記過至申誡等處分。

民進黨立委林月琴肯定判決，但也批評台北市府有明顯疏失。她表示，未來預計與家長、律師向台北市府提出國家賠償。

另外，檢警今年擴大偵辦，二度搜索後從毛姓教保員的手機、電腦，發現600部私密影片，受害幼童人數恐逾20人，另案由檢方偵查中。

法院指出，毛姓教保員於2021年退伍後，在母親的幼兒園擔任教保員，負責管理監視器、協助教學、照顧及接送幼童，還兼任托嬰中心的托育人員；2022年7月至2023年7月間，毛男共對六名幼童共11次性侵、207次猥褻，並六度拍攝性影像。

各界對於兒少性侵事件預防提出建言，林月琴表示，為協助調查釐清兒少性侵事件，依幼照法規定，需成立調查委員會釐清案情等，但現行各縣市啟動調查委員會的方式不一，有些縣市會組成專家小組，有些由社會局科室承辦人員等進行認定，導致判斷出現落差，此次北市幼兒園狼師案，應好好檢視法源，幼照法應明定調查委員會組成方式，以及組成人員的資格、專家比率等。

柯文哲 民進黨

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