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幼兒園長之子性侵猥褻6童224罪 累積刑期1252.5年

記者林孟潔／台北即時報導
台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅。(記者林孟潔／翻攝)
台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅。(記者林孟潔／翻攝)

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名幼童，檢方認定他涉嫌對6名幼童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻等罪嫌起訴，台北地方法院今依224罪各判毛5年至10年不等徒刑，應執行28年徒刑，可上訴。

台北地院指出，毛畯珅2022年7月11日至2023年7月10日間，於任職的幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童；法院傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面、被告另案遭搜索扣得的兒童性影像檔案、幼童驗傷單、心理諮商報告等，認定毛確實有相關犯行。

法院認為，毛畯珅家境及學識良好，且具幼兒保育的專業知識背景，深知幼童於學齡前身心發展健康的重要性，明知被害人都未滿7歲，並無同意或拒絕的性自主能力，卻為滿足自己的性慾，性侵、猥褻、拍攝性影像且時間長達1年之久，被害人數眾多，犯罪惡性重大。

北院指出，毛畯珅造成被害幼童身心創傷甚鉅，犯後態度惡劣，依11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，累積總刑期共1252年6月徒刑，定應執行刑為28年。

2023年幼兒園遭踢爆毛畯珅以講故事名義對多名女童下手性侵、猥褻，還拍下影片留存，檢方調查後認為被害人有6名女童，且毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，未能克盡其職，反而利用工作、職務上機會，性侵多名幼兒，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，建請法院量處適當之刑。

另外，檢警擴大偵辦後也從查扣的手機、電腦、幼兒園監視器畫面等，發現600部私密影片，受害人數恐達20人。毛畯珅性侵案爆發後，也引發地方與中央政府權責、媒體不得報導嫌犯姓名等爭議。

針對6名女童案件，毛畯珅在檢方偵查中坦承犯行，但但法官日前曾提解毛畯珅開庭問訊，毛坦承6次對女童強制猥褻，否認對其中4人有更進一步的加重強制性交犯行。

毛畯珅延長羈押禁見裁定指出，毛曾命令女童不可對外說案情，2023年7月10日台北市婦幼警察隊至幼兒園搜索查扣監視器主機、監視器電磁記錄後，毛在羈押禁見時，竟還是能提出案卷外的其他監視器影像檔案，足證有勾串、湮滅證據之虞。

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