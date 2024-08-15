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公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」 兒媳不忍提告

記者王聖藜／台北15日電
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

新北市一名公公趁兒媳婦量體重時說「爸爸抱抱看」順勢環抱兒媳婦的身體，還會拍兒媳婦屁股說「快去洗澡」，依性騷擾罪起訴；法院審理，公與媳和解，兒媳婦撤告，台北地院審理，判公訴不受理。可上訴。

犯案男子與被害人是公公、兒媳婦的關係，2人同住新北市新店區，2022年12月公公6次在家中侵犯兒媳婦的性自主權。

檢察官調查，2022年12月12日上午11時，公公於住家客廳趁兒媳婦在量秤體重，表示「爸爸抱抱看」，隨後環抱住兒媳婦；12月13日上午11時，公公與兒媳婦同坐客廳，兒媳婦要起身離開，公公伸手拍打她的臀部、腰部。

12月22日中午12時，公公在客廳把兒媳婦推到走廊，拍觸她的腰部、臀部；12月23日11時30分，公公在客廳手持香爐行經兒媳婦的身後，又環抱她的腰部，還伸手觸摸她的腹部。

12月26日晚間11時，公公在客廳拍兒媳婦的腰部、屁股說「快去洗澡」；12月30日上午11時，公公走進兒媳婦的房間，觸摸兒媳婦兩側胸部的下圍、內褲的外圍、臀部，再用手捧兒媳婦的臉部想舌吻兒媳婦，兒媳婦向警方報案，檢方起訴公公。

不過，法院審理時，公公與兒媳婦調解成立，兒媳婦具狀撤回告訴，法官依雙方調解筆錄及刑事撤回告訴狀等，判性騷擾案不受理，公媳的家醜落幕。

性騷擾

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