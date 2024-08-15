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熊抱昔日女學生還親吻臉頰 大學男教授二審仍判10月

記者邵心杰／台南15日電
台南高分院認楊姓大學教授違反女方意願方法為猥褻行為，事證明確，原審認他犯強制猥褻罪處10月，與罪刑相當原則及比例原則無悖，駁回上訴。(本報資料照片)
台南高分院認楊姓大學教授違反女方意願方法為猥褻行為，事證明確，原審認他犯強制猥褻罪處10月，與罪刑相當原則及比例原則無悖，駁回上訴。(本報資料照片)

楊姓大學教授前年10月間南下參加學術研討會，遭曾指導過且已畢業女學生指控，乘機自身後環抱，「我會怕」她嚇到不敢動，仍親吻舔咬其臉頰、耳朵等身體敏感處而提告，一審認楊犯強制猥褻罪處10月，不服上訴，二審認楊雖表達對女方歉意，但未坦認犯行，空言飾卸，駁回上訴。

據調查，該校召開性平會調查楊遭投訴相關案件，已遭校方解聘。楊雖坦承知道女方前有多年同性伴侶，案發日在民宿內有從後方抱住女方，並親她的臉頰，但否認有何強制猥褻犯行。他表示，對女方動作都是在親密曖昧狀況下，自然而然發生。

辯護人以女方若有違反其意願，理應在民宿時立刻走掉，女方並無此種反應，且於離開民宿後，仍與楊同逛2間店、由楊載送至火車站，楊當天的行為並沒有違反意願，至多僅是彼此情感關係試探而親吻女方，楊發現女方緊張僵硬反應時即停止。

台南高分院指出，依楊自承過程，詢問女方可否擁抱，實際上女方並未回答應允，且楊於親吻女方前並未詢問女方意願，同時，2人並非情侶關係，且依2人素來相處經驗，楊既知悉女方多年交往對象為同性、對於異性肢體親密接受度較低，若欲對女方為擁抱、親吻動作，更應確認其意願。

楊在根本未獲得女方「明確」同意以前即為擁抱、未詢問即逕自親吻，確實是在未獲得女方同意狀況下為本案行為，楊徒以此為雙方曖昧、自然而然互動，據此主張他並未以違反女方意願擁抱、親吻，並不足採。

合議庭表示，楊及辯護人稱女方在大學性平調查程序已自陳其有向楊表示「可以」等情，但於同日調查時，女方也有稱當楊抱上來的時候，「我就說不行，我很害怕」，此部分與女方於偵審中陳述均屬一致，且女方關於重要情節部分前後所證一致，並無重大瑕疵可指，若非親身經歷而有受害經驗，難有如此明確指訴。

合議庭認為，楊確有在女方背對側躺時，詢問「可以抱你嗎」後，未待其回答應允，即從後方兩手環抱女方，且不顧女方表示會怕並扭動身體掙扎，仍親吻舔咬女方臉頰、耳朵、脖子等身體敏感處，以違反其意願方法為猥褻行為，事證明確。

合議庭指出，楊於原審審理中雖表達對女方歉意，但並未坦認犯行，未有體認其並未尊重被害人身體及性自主決定權，兼衡楊自述智識程度、工作、家庭生活狀況等一切情狀，量處10月刑，已就量刑審酌因子綜合考量，而在法定刑內科處其刑，與罪刑相當原則及比例原則無悖，並無量刑過重不當情事。全案可上訴。

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