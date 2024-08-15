澎湖6連霸議長賣官 重判10年2月

澎湖縣議會前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美被控在議長任內，藉擔任議長機會收錢安插人事，澎湖地檢署起訴後，澎湖地方法院歷經1年審理，昨天依不違背職務收受賄賂罪，重判劉陳昭玲10年2月，陳淑美則判刑3年10月，全案可上訴，記者昨天致電劉陳昭玲，電話都未接，無法取得她的回應。

此案偵辦期間，澎湖地檢署連續兩次聲押劉陳昭玲獲准，羈押長達4個月，去年3月她被澎湖地檢署起訴，移審後以1000萬元交保，劉陳昭玲回到議會後，隨即請辭議長，當時為澎湖政壇投下震撼彈。

國民黨 籍議員劉陳昭玲縱橫澎湖政壇40多年，是台灣首位「六連霸」議長，檢方獲報她長期插手縣府人事，利用議長身分對縣府局處首長施壓，使局處首長遷就她安排的人事。

檢廉偵辦時，針對劉陳昭玲插手的人事，共分6案調查，分別為車船處預算 案、車船處人事案、文光國小人事案、消防局人事案、衛生局人事案。

檢調查出，劉陳昭玲受選民所託完成人事案後，便以賣包包、送禮、捐獻廟宇等明義，向「買官者」索賄。合計從2017年至2021年為止，共收賄176萬餘元，澎湖地院審理期間，劉陳昭玲、秘書陳淑美均認罪，且劉陳昭玲均繳回犯罪所得。

澎湖地院法官痛斥劉陳昭玲、陳淑美嚴重敗壞官箴，腐蝕國民對於公務廉潔性信賴，依不違背職務收賄罪共6罪，各判劉陳昭玲4年至5年2月不等徒刑，合併應執行刑10年2月，陳淑美則判刑1年至1年6月，合併應執行3年10月，各褫奪公權6年、3年。