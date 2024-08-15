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駕艇偷渡赴台 陸前艇長被訴

記者蕭雅娟／台北15日電
大陸籍男子阮芳勇直言，不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，不斷給中國大陸人名帶來苦難，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。(記者蕭雅娟／攝影)
大陸籍男子阮芳勇直言，不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，不斷給中國大陸人名帶來苦難，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。(記者蕭雅娟／攝影)

曾任中國大陸海軍艦艇艇長的陸籍男子阮芳勇從大陸福建省開快艇闖進淡水河，被海巡人員誤認是台灣漁船，碰撞交通船被查獲稱「投奔民主」，法院裁定羈押。士林地檢署認定，阮因個人因素偷渡來台，查無涉及軍事或國安犯罪，14日依入出國及移民法未經許可入國罪起訴；他移審法院認罪，稱要協助台灣對抗中共軍事威脅。

60歲阮芳勇14日向法官稱，來台目的是為了反共推翻獨裁專制政權，表示「不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，反人性、反人類，不斷給中國大陸人民帶來苦難，習近平上台後更獨裁專制，政治制度更加執著，經濟制度走向國有，民營經濟無法生存，現在大陸政局已經進入非常荒唐的局面。」

他當庭說「中共不僅是大陸人民的敵人，也是台灣的敵人，我以前長期在軍隊任職，對軍事有充分認識，可以協助台灣對抗中共的軍事威脅。」法官審酌，阮涉未經許可入國罪嫌犯嫌重大，未曾來台、在台無財產，有逃亡之虞，裁定羈押三個月。

檢方依阮的手機數位鑑識報告、雷達航跡圖，海巡電話紀錄、操雷手工作日誌及逮捕時影像等，認定阮因個人因素駕快艇偷渡來台，經海巡偵獲標定，與交通船擦撞後被查獲，尚無查涉及其他軍事或國安等犯罪情事，依入出國及移民法未經許可入國罪起訴。

起訴指出，阮今年6月8日晚間從福建寧德市3都港出海，9日上午9點44分駛入淡水外海，被海巡誤認是台灣漁船，10點19分抵達淡水老街渡船頭碼頭擦撞停放的交通船後停泊，稱「投奔民主」，向到場員警說「我是大陸開船過來的，我來投案。」11點10分海巡人員到場逮捕他。

中共 快艇 偷渡

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