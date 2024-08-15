駕艇偷渡赴台 陸前艇長被訴

大陸籍男子阮芳勇直言，不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，不斷給中國大陸人名帶來苦難，他長期任職軍隊，可協助台灣對抗中共的軍事威脅。(記者蕭雅娟／攝影)

曾任中國大陸海軍艦艇艇長的陸籍男子阮芳勇從大陸福建省開快艇 闖進淡水河，被海巡人員誤認是台灣漁船，碰撞交通船被查獲稱「投奔民主」，法院裁定羈押。士林地檢署認定，阮因個人因素偷渡 來台，查無涉及軍事或國安犯罪，14日依入出國及移民法未經許可入國罪起訴；他移審法院認罪，稱要協助台灣對抗中共 軍事威脅。

60歲阮芳勇14日向法官稱，來台目的是為了反共推翻獨裁專制政權，表示「不滿共產主義意識形態下的社會主義制度，反人性、反人類，不斷給中國大陸人民帶來苦難，習近平上台後更獨裁專制，政治制度更加執著，經濟制度走向國有，民營經濟無法生存，現在大陸政局已經進入非常荒唐的局面。」

他當庭說「中共不僅是大陸人民的敵人，也是台灣的敵人，我以前長期在軍隊任職，對軍事有充分認識，可以協助台灣對抗中共的軍事威脅。」法官審酌，阮涉未經許可入國罪嫌犯嫌重大，未曾來台、在台無財產，有逃亡之虞，裁定羈押三個月。

檢方依阮的手機數位鑑識報告、雷達航跡圖，海巡電話紀錄、操雷手工作日誌及逮捕時影像等，認定阮因個人因素駕快艇偷渡來台，經海巡偵獲標定，與交通船擦撞後被查獲，尚無查涉及其他軍事或國安等犯罪情事，依入出國及移民法未經許可入國罪起訴。

起訴指出，阮今年6月8日晚間從福建寧德市3都港出海，9日上午9點44分駛入淡水外海，被海巡誤認是台灣漁船，10點19分抵達淡水老街渡船頭碼頭擦撞停放的交通船後停泊，稱「投奔民主」，向到場員警說「我是大陸開船過來的，我來投案。」11點10分海巡人員到場逮捕他。