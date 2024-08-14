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台南農機行凌晨大火 一家5口受困鐵皮加蓋罹難

記者謝進盛、周宗禎、黃宣翰／台南14日電
台南市川茂農機行透天厝13日凌晨大火，消防隊兩個多小時撲滅火勢，發現陳姓男子與伍姓妻子、兩名兒子、一名女兒倒臥三樓鐵皮加蓋處死亡。（圖 ／民眾提供）
台南市川茂農機行透天厝13日凌晨大火，消防隊兩個多小時撲滅火勢，發現陳姓男子與伍姓妻子、兩名兒子、一名女兒倒臥三樓鐵皮加蓋處死亡。（圖 ／民眾提供）

台南市川茂農機行透天厝昨凌晨大火，消防隊兩個多小時撲滅，發現陳姓男子與伍姓妻子、兩名兒子、一名女兒倒臥三樓鐵皮加蓋處死亡，研判堆放機具助漲火勢，煙熱從天井快速竄升至不耐高溫的鐵皮加蓋，釀成悲劇，已排除縱火，正調查起火原因。

據調查，45歲陳姓男子與38歲伍姓女子育有18歲、15歲兒子及13歲、八歲女兒，住南市六甲區珊瑚路一棟三層樓透天厝，夫妻在該處經營川茂農機行數十年，火警時長女隨就讀國中赴義大利表演扯鈴而不在家。

南市消防局昨凌晨2時36分獲報火警，也接獲陳家人報案求救。消防隊八分鐘趕抵，發現一樓有明火，不久透天厝陷火海，只能朝上射水，4時多控制火勢，因屋內高溫無法進入，5時撲滅火勢，從三樓割破鐵皮進入搜救。

農機行火警示意圖。 製表／謝進盛
農機行火警示意圖。 製表／謝進盛

消防隊在三樓靠近鐵窗的曬衣間尋獲五人遺體，延至9時尋獲最後一人，遺體相鄰，其中一人疑從後方擁抱另一人，出動雲梯車移出。檢警相驗，五人全身燒傷，吸入濃煙窒息死亡。

陳的母親說「一場火警家破人亡，希望各界幫忙協助度過難關。」岳母說：「我女婿人很好，很孝順！」兩人聞訊趕到坐在火場對面拭淚。

鄰居說，發現失火致電屋主，電話中聽到焦急求救聲就斷訊；還有鄰居說，看到陳家長子在二樓灑水滅火，因火勢凶猛，逃至屋內消失在濃煙中，隨即頻傳爆炸聲及惡臭味。

路口監視器顯示竄出濃煙，不到十秒爆炸，多次出現強烈火光。消防局鑑識，透天厝一樓是店面、倉庫及廚房，二樓有三個房間，三樓曬衣及堆放貨物，有天井供吊送物品；研判起火點在一樓，排除外力，現場堆放噴氣罐、大批機油、電池等易燃品，一、二樓有不少機具及電池，讓走道更為狹窄。

消防局表示，消防員抵達時大量竄出火舌濃煙，一樓鐵捲門燒到變色，堆放大量可燃物及機具，無法從一樓正面入內搶救，三樓鐵皮加蓋只有一個鐵窗可對外，架梯不易，兩側臨接戶也無開口可進入。

陳家長女就讀國中指出，她準備搭機趕回台，校方全力協助。鄰居說，農機行生意很好，人員進出頻繁，門口堆放電池、農具凌亂，曾多次勸說但沒改善。

高溫 義大利 縱火

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