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「Abc牙醫聯盟」涉逃漏稅逾2億 創辦人謝尚廷千萬交保

記者張議晨／高雄14日電
高雄檢調傳訊涉嫌逃稅的Abc牙醫聯盟多人，均處分交保後，一樓陸續有家屬、律師出入辦保。（記者張議晨／攝影）
高雄檢調傳訊涉嫌逃稅的Abc牙醫聯盟多人，均處分交保後，一樓陸續有家屬、律師出入辦保。（記者張議晨／攝影）

全台連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」被控聘用密醫看診詐領健保費逾4000萬元（台幣，下同，約124萬美元），高雄地檢署處分緩起訴，查出以人頭公司逃稅逾2億元，前天搜索傳喚創辦人謝尚廷、董事長謝尚人兄弟等30人，依詐欺罪、洗錢防制法、稅捐稽徵法偵辦，命謝尚廷、謝尚人各1000萬、500萬元交保。

Abc牙醫聯盟堪稱南部最具規模的牙醫診所，在全台及亞洲共有廿餘家分院。

檢方偵辦密醫及詐領健保費案件時，查扣帳冊、健保、稅務等資料，發現Abc以人頭公司逃稅，每年所得稅申報與健保給付點數明顯不符，初估近十年逃稅逾2億元。

檢方前天指揮調查局搜索Abc診所、醫師住處等38處，傳訊謝尚廷、謝尚人及分院院長、主治醫師、人頭公司負責人、會計等30人。據了解，犯嫌多坦承逃稅。

高雄市衛生局去年3月接獲檢舉，指Abc聘請不具醫師資格的醫師執業，稽查發現密醫看診，開罰10萬元，函請雄檢偵辦。

檢方去年底指揮高雄刑警大隊搜索，約談謝尚廷、謝尚人及集團幹部、密醫等人，查出Abc聘用醫師多自波蘭、菲律賓等海外醫學院畢業，回台後任職Abc看診，有兩人是台灣的牙醫系畢業卻未考取醫師執照，也在Abc看診，估計聘用密醫長達十年，詐領逾4000萬元健保費。

謝尚廷、謝尚人及院長、主治醫師、密醫等27人均認罪，檢方本月12日處分緩起訴，每人處分金數十萬至1800萬元，共9263萬元，針對逃稅另簽分偵辦。

健保 保費 詐欺

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