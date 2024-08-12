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台中草地辦趴放粉塵煙火 客人嚇壞怕八仙塵爆重演

記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區一間親子、寵物友善餐廳，在戶外舉辦性別派對，因施放粉塵煙火引起轟然巨響，嚇壞現場的客人。(取自Dcard)
台中市霧峰區一間親子、寵物友善餐廳，在戶外舉辦性別派對，因施放粉塵煙火引起轟然巨響，嚇壞現場的客人。(取自Dcard)

許多準爸媽近年會為小朋友舉辦性別派對，和親友一起揭曉孩子的性別分享喜悅。但台中市一間親子寵物友善餐廳，日前在戶外舉辦性別派對，因施放粉塵煙火引起轟然巨響，嚇壞現場的客人，大人、小孩在粉紅煙霧瀰漫中四處逃散，還有2歲孩童受到刺激不停大哭，網友直呼「簡直八仙塵爆翻版」。

餐廳昨(12)天發出聲明，為維護所有客人、小朋友、毛孩的用餐環境品質，即日起將停止接受性別派對以彩煙形式進行。

據了解，有民眾和親友11日中午相約到霧峰區這家標榜寵物友善的親子餐廳用餐，未料吃到一半，現場有其他客人辦性別派對，並在餐廳外的草坪施放煙火。突如其來的巨響，把大家全嚇壞了，還有寵物狗嚇到衝到馬路上。

一名網友在Dcard說，當時正帶著小朋友在戶外草地拍照玩耍，突然施放鞭炮、煙霧，不到5秒就傳出濃濃火藥味，還有一大片粉紅色煙霧。她馬上把孩子往外帶，但突如其來的聲響嚇壞不少人，有客人耳膜劇烈疼痛，還有兩隻寵物狗被嚇到驚恐逃跑，一名差不多2歲大的小朋友，眼睛被粉塵刺激到，放聲大哭。

原PO向店家反映有安全疑慮，竟得到「已告知要辦性別趴」回應，她雖持續抱怨，店家也僅說「下次改進」，讓原PO超後悔帶小孩去玩，氣得事後把影片傳到網路。也有客人指控，業者完全沒告知要施放煙火，明知道會有大量粉塵卻沒有先疏散其他客人。

不少人看了影片，直接想起2015年發生的八仙樂園塵爆事件，「餐廳竟然允許這麼危險的物品」、「如果飄進廚房會變八仙翻版吧」、「這個真的扯，不能用氣球或彩紙嗎」、「忍不住聯想到八仙塵爆了」、「都不怕塵爆耶，等等直接火化，也不用確認性別了」。

也有附近居民說「我住附近，一天到晚被超大聲的放砲聲嚇到」、「這一定要檢舉」。

餐廳發出聲明，為維護所有客人、小朋友、毛孩的用餐環境品質，即日起將停止接受性別派...
餐廳發出聲明，為維護所有客人、小朋友、毛孩的用餐環境品質，即日起將停止接受性別派對以彩煙形式進行。(取自餐廳臉書)

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