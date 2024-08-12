誘騙少女當內衣模特 持逾800張淫照 補教師重判27年

性影像脅迫是目前外界非常受關注的「數位性別暴力」，為警方現在的重點工作之一。(本報資料照片)

南部一名補習班李姓主任2015年上網誆稱徵求「內衣模特」，誘騙5名國、高中生少女，依指示上傳內衣照，然而卻威脅拍攝裸照，甚至強迫不性交就散播私密照；其中一名女學生慘被拍570張淫照，同時淪為李男性奴長達5年。檢警調查發現李男手握逾800張少女猥褻照，最高法院最終依加重強制性交等罪重判27年徒刑定讞。

判決書指出，當年就讀國中一年級的女學生，在臉書 收到女性頭像的帳號傳訊，稱有內衣模特代言的賺錢機會，只要提供內衣照片即可，對此女學生穿著內衣褲及校服拍照後傳了數張照片過去，但數日後自覺不妥，便將訊息收回，表示想放棄工作。

沒想到，李男這時以臉書帳號「Redd Lee」私訊恐嚇女學生，表示因為她放棄工作，害女性友人虧錢，因此要散布女學生傳的內衣照，他開出條件，稱女學生若每天傳穿著內衣褲的照片給他就不外流照片，女學生因為年紀小又害怕，不敢求援只好照做。

李男手握大量女學生的清涼照後，又以這些照片威脅女學生去打工，並要求她每月匯台幣4000元(約122美元)給他，作為放棄工作的賠償，陸續還脅迫傳送全裸、露胸或生殖器等各種猥褻行為照片570張、10段猥褻影片，甚至變本加厲要求女學生必須和他發生性行為，否則外流所有私密畫面，女學生心生畏懼，不得已到旅館和李男發生性行為，之後直到自拍猥褻影片被男友發現，全案才因此曝光。

警方獲報後展開調查，赫然發現受害者不僅一位，另外還有四名少女也聽信「內衣模特」工作機會遭誘騙，其中一人同樣遭性侵，檢警更發現李男擁有超過800張少女猥褻照，依法提起公訴。

桃園地院一審審理時，李男辯稱都是少女主動傳裸照給他，自己沒有脅迫也沒有和少女發生性關係，自己是補習班主任「一直很想當老師」，但法官不採信李男說詞，依加重強制性交等罪判有期徒刑25年；結果李男上訴二審，被加重改判27年，全案定讞。

桃園婦幼隊指出，性影像脅迫是目前外界非常受關注的「數位性別暴力」，包括「惡意偷拍」及「未經同意的散布」，事後影片圖像被上傳至色情網站、暴露個人資訊肉搜，持續被要脅。對此桃警推動防治數位、網路性別暴力措施及宣導。

警方呼籲，避免數位性別暴力應謹記「五不」防護守則，包括「不違反意願」、「不聽從自拍」、「不倉促傳訊」、「不轉寄私照」及「不取笑被害」；萬一遭遇數位性別暴力，遵守「4要」防護守則，包括「告訴師長」、「要截圖存證」、「要記得報警」及「要檢舉對方」，私密影像萬一遭散布，務必保存證據報警，截圖、不刪除、不封鎖。