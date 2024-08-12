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不滿同事排擠 女子噴致癌物「溴化乙錠」報復

記者張議晨／高雄12日電
高雄一名化工廠員工不滿同事對她不友善，私下在主管、同事桌上噴致癌的核酸染劑溴化乙錠，害主管出現急性中毒等症狀，事後雙方和解，最終判決不受理；示意圖。(記者張議晨／攝影)
高雄一名化工廠員工不滿同事對她不友善，私下在主管、同事桌上噴致癌的核酸染劑溴化乙錠，害主管出現急性中毒等症狀，事後雙方和解，最終判決不受理；示意圖。(記者張議晨／攝影)

高雄某化工大廠一名女員工3年前和同事不睦，涉冒名訂購致癌的核酸染劑「溴化乙錠」，噴在主管、同事桌上，主管因身體出現不適提告。檢方認定所噴溴化乙錠濃度超過染色建議用量200倍，但未直接針對人體，僅依傷害罪起訴；橋頭地方法院審理時雙方和解，主管撤告，法院判決不受理。

「溴化乙錠」具致癌性，對環境有危害，屬管制核酸染劑，若急性暴露在溴化乙錠環境下，可能造成口腔、上呼吸道、皮膚、眼睛之刺激症狀，若經人體吸收，還會與DNA結合，導致基因缺陷而致癌或生出畸胎。

檢方調查，女員工具環工專長，認為主管否定她的工作表現，其他同事對她也不友善，2021年7月間冒用某大學副教授名義，向生技公司購入50毫升「溴化乙錠」，稀釋後擦拭在主管桌面；主管接觸到沾有溴化乙錠桌面，不久感到皮膚癢疹，接著出現紅斑脫屑、氣喘等症。

女子見主管未察覺，再將溴化乙錠噴灑在另名同事桌上，被正巧進辦公室的其他同事目睹，當場阻止，在女子辦公桌短櫃內找到粉紅色液體，檢驗後確定為溴化乙錠。

主管此時才知自己症狀由來，到醫院就診後提告。女子偵訊時承認因為辦公室其他人對她都不友善，才會拿稀釋過的溴化乙錠擦拭主管跟另名同事桌面。

檢方認為，該間辦公室採集到的溴化乙錠濃度，超過一般染色實驗的建議容量約200倍；因溴化乙錠為致癌物，恐會造成細胞突變；不過女子僅將染劑噴在桌上，未讓人食入或接觸，不具殺人、重傷害犯意，僅依傷害罪嫌起訴。法院審理時，雙方達成和解。

法界指出，檢察官應是認為藥劑塗抹在桌上，非直接針對人體，主管也未達不能治程度，才以較輕的傷害罪論處；但女子冒用副教授名義購入管制藥劑，已構成偽造文書罪，該罪為非告訴乃論，即便被冒用人不提告，檢方也應主動偵辦。

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