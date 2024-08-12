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誆癌末婦有延命術 2嫌詐騙440萬起訴

記者蔣永佑／新北12日電
吳姓男子與何姓女子涉嫌向一名癌末婦人佯稱可施行「延命術」，助延續壽命5年，詐得440萬，被依詐欺取財等罪起訴；示意圖。(圖／123RF)
吳姓男子與何姓女子涉嫌向一名癌末婦人佯稱可施行「延命術」，助延續壽命5年，詐得440萬，被依詐欺取財等罪起訴；示意圖。(圖／123RF)

吳姓男子擔任某宗教社團理事長，被控與何姓女副理事長涉嫌於去年2月間，向社團一名癌末戴姓婦人佯稱可施行「延命術」，助延續壽命5年，詐得戴婦440萬(台幣，下同，約13.5萬美元)，戴婦兩個月後仍因病過世，丈夫認為妻子受騙提告。新北地檢署依詐欺取財等罪起訴吳、何兩人。

該宗教社團法人登記地址在新北市，宣稱成立目的不分教別相互交流和諧團結，弘道益世倡行固有道德為宗旨。會務運作收入包括入會費、常年會費、事業費及會員捐款等。

檢方起訴指出，吳姓男子在新北市開設中藥行，去年2月上旬社團辦活動時，吳向經診斷已癌症末期的戴婦表示，可為其舉行延壽法會續命。戴婦同年月18日由林姓丈夫陪同，與何女一起前往銀行提領440萬元現鈔，交何女再轉給吳男。

吳男拿到錢後，其中17萬6000元分給何女做報酬，兩人再陪著戴女夫婦前往台南開基玉皇宮、嘉義九華山地藏庵，及設址於吳男中藥行樓上的宗教社團靈舍參拜，實際支付的食宿、交通花費，成本僅約4萬元。

兩個月後，吳、何兩人又以通訊軟體傳送含有海龍、海馬、冬蟲夏草的中藥散劑向戴婦推銷，稱藥劑為糖尿病特效方，可補腎、治手腳痠痛，在戴婦過世前一天晚上，成功說服她以一瓶9萬5000元天價購買。

隔天何女送藥給戴婦丈夫，但戴婦當天病故未食用，戴婦丈夫將藥退回未付錢，事後查看妻子手機，才知有「延命術」這件事，報警提告。

檢方認定兩人涉嫌詐欺，另吳男招牌曾宣稱是大陸陝西中醫藥學院畢業中醫師，事實上不具中醫師執照，且中藥宣稱具療效，卻未獲主管機關核發藥品許可證，涉犯藥事法製造、販賣偽藥，一併起訴。

詐欺 癌症

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