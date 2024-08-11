高雄童軍露營爆偷拍 關主潛淋浴間拍少年洗澡被判刑

高雄地院外觀。(記者張議晨／攝影)

高雄市國中童軍教育聯合大會去年在中正預校登場，郭姓男子在活動中擔任「關主」時，趁某一名國一少年淋浴時，偷偷潛入浴室偷拍，反被少年發現，高雄地院審理時，法官考量郭男認罪，積極與少年尋求和解，以兒童及少年性剝削防制條例等罪判1年10月，緩刑5年。

國中童軍教育聯合大會去年12月1日至3日登場，3天2夜活動在中正預校舉行，有童軍大露營及各種童軍活動，超過800多名國中學生參與。

31歲郭男受邀到活動會場擔任「關主」協助學生闖關，第2天活動結束後，學生各自前往校內的浴室洗漱，郭男見一名國一男童落單，趁機尾隨潛入淋浴間，從浴室隔間底部空隙偷拍少年洗澡。

少年低頭發現一隻智慧型手機 ，發現遭到偷拍，馬上喝斥郭男住手，隨即通報活動的主辦單位，郭男也被警方帶回偵訊。

檢警偵辦時，郭男坦承偷拍，加上遭偷拍少年指證及監視器畫面，雄檢依違反兒童性剝削條例等罪嫌，將涉案郭男起訴。

高雄地院審理時，郭男認罪，並願意與少年和解，不過雙方調解時，少年及家人都未到庭，使得該案宣判前，郭男仍無法尋求少年原諒。

法官認為，從郭男積極與少年和解來看，可見他並未推卸偷拍責任，考量他無前科，犯行僅止於未遂，依兒童及少年性剝削防制條例等罪判1年10月，另宣告緩刑5年，但要提供80小時義務勞務，並接受5場法治教育。