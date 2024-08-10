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台男鑽好市多冷藏櫃標「10000」待售 被逮下場慘

記者林保光／高雄即時報導
男子鑽入好市多乳品區的冷藏櫃。(翻攝自網路「黑色豪門企業」)
男子鑽入好市多乳品區的冷藏櫃。(翻攝自網路「黑色豪門企業」)

台灣高雄1名男子鑽入好市多賣場的乳品冷藏櫃嬉鬧，將自己當商品用手機標示「10000」待售，他鑽進冷藏櫃的影片貼出網路，致衛生局派員稽查，好市多也被迫將冷藏櫃飲品下架。警方查出這名男子和同去好市多的同事，將2人依違反社會秩序維護法移送法辦。

據了解，這段影片流傳網路後，高雄市警前鎮分局前往賣場調閱相關監錄影片，查出影片中鑽入冷藏櫃的綠衣男子是32歲的林姓男子，他同事黃姓女子（32歲）攝影並上傳網路，昨天警方通知2人到案說明，他們表示單純一時好玩，才在賣場內作出踏進冷藏櫃等行為，對於這樣的行為造成賣場困擾也致歉。

賣場對於林、黃2人的行為，尚未提出法律訴訟，但警方表示，由於2人的行為明顯觸犯社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，全案仍移送高雄地方法院簡易庭裁處，可處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

8月7日黃女將林男鑽進好市多乳品冷藏櫃嬉鬧的影片傳到網路後，影片顯示林男將自己關在冷藏櫃內，並於櫃中做出拉起褲腳、摸胯下等舉動，引起網路議論。好市多後來表示，並未發現商品有異狀，為維護賣場安全及商品品質，並提供安心的購物環境，呼籲不要模仿這種不理性的行為。

好市多

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