台詐團20人遭境管擠船艙偷渡 缺氧求救高雄港被捕

「海淯九號」漁船欲載18男、2女偷渡出境，密閉船艙內還準備氧氣瓶。 (圖／讀者提供)

新北市籍漁船「海淯9號」從高雄港搭載18男、2女偷渡「出境」，但因密艙缺氧，出港安檢時偷渡客 乘機拍打船艙呼救，才逃離恐怖密艙，踏上甲板就急喊要喝水。這批偷渡客均為詐團成員，因涉案被限制出境、出海，想靠偷渡出境，高雄地檢署聲押海淯9號船長3人等獲准，20名偷渡客則由台中地檢署拘提偵辦。

海淯9號原為娛樂漁船，4年前涉嫌走私香菸遭查獲，被海巡署列為「註檢漁船」；本月6日下午，海淯9號在先前用於走私的密艙塞入18男、2女，計畫從高雄港第一港口出港。

因有走私紀錄，海巡在該船出港前加強登檢，由於密艙密不透風，船上雖準備氧氣瓶，但仍無法供應20名偷渡客使用，逼得密艙內的偷渡客拍打船艙呼救。拍打聲引起安檢人員注意，拉開密艙後驚見藏了20人，20人全被拉上甲板。

有人1踏上甲板吸到新鮮空氣，隨即向海巡人員討水喝，還說大口呼吸自由空氣，如同重獲新生。海巡初步檢視，認為他們無生命危險，將20名男女連同該船葉姓船長（44歲）、苗姓（75歲）與洪姓船員（56歲）移送高雄地檢署偵辦。

檢方複訊時，葉等人辯稱是要載人出海釣魚 ，但釣魚卻將人塞進密艙，說法不被檢方接受。因出海目的地、動機不明，檢方懷疑背後有集團操縱，複訊後依入出國移民法、國家安全法向高雄地方法院聲請葉等3人羈押禁見，雄院裁准。