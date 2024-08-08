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高雄18偷渡客 全是峇里島詐騙案印尼遣返回台份子

記者曾健祐／台中即時報導
高雄6日抓到漁船載有20名偷渡客，其中18人是峇里島詐騙案份子，7月初才被印尼遣送回台由台中地檢署偵辦，未料卻趁卷證移交期間企圖偷渡出境。(報系資料照)
高雄6日抓到漁船載有20名偷渡客，其中18人是峇里島詐騙案份子，7月初才被印尼遣送回台由台中地檢署偵辦，未料卻趁卷證移交期間企圖偷渡出境。(報系資料照)

台灣漁船「海淯九號」6日自高雄港出海被查獲船艙躲20名男女偷渡客，其中18人是詐騙集團成員，6月底才在印尼峇里島落網，遭遣送回台後期間趁著兩國卷證移交空檔，疑上游金主出資買通漁船要將成員偷渡出境，因該詐團案由台中地檢署偵辦中，檢依詐欺等罪嫌將18人全數聲押禁見獲准。

印尼政府6月28日宣布在峇里島一間別墅破獲從事網路詐騙集團，包括91名男性、12名女性，一共103人全是台灣人，並針對馬來西亞民眾行騙。印尼官員當時也說，這批台人未對印尼人犯罪，難認符合當地刑事犯罪，調查循慣例全數遣返回台。

據了解，這批台人全數遣返回台灣後，台中地檢署雖早已掌握詐團情資，並就相牽連部分偵辦中，但因該團犯罪行為在印尼，又由當地執法機關逮獲，檢警第一時間因缺乏相關證據無法直接逮捕，只能透過國際管道請印尼提供卷證。

加上等待印尼將相關卷證移交期間，這些人連「被告」身分都不是，檢方難以複訊也不能聲押，初步僅能予以限制出境出海，並持續密集偵辦。

未料詐團疑收到檢警近期將有拘捕動作風聲，又有漏網之魚通風報信，集團份子陸續循管道躲藏逃匿，部分則移往南部避風頭，也不排除上游金主出資買通漁船，6日由漁船載運20人，刻意藏在密閉船艙企圖自高雄港偷渡至東南亞，一方面規避刑責還能重操舊業。

這批20人6日在高雄落網後，其中18人因是台中地檢偵辦、發布境管對象，隨即移往台中複訊，但全數對幕後主使、金主均閉口不談，有辦案人員甚至懷疑，這批人偷渡出境能否重操舊業都未可知，恐被賣去當「豬仔」，甚至因身分曝光遭集團滅口。

有檢警也分析，詐團零星偷渡時有所聞，但整團20人相當罕見，推測背後集團規模龐大、財力雄厚，才願意負擔高額成本買通漁船，詐團當初遭遣返回台，礙於印尼卷證尚未移交的空窗期，人、卷沒同時送達，檢方只能予以境管，卻難以遏阻偷渡。

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