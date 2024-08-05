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中士休假騎機車載女兒 疑酒駕自撞電桿雙亡

記者王思慧／花蓮5日電
花防部冉姓中士3日晚騎機車載四歲女兒撞電桿雙雙不治，冉抽血酒精濃度超標；警方事後在現場調查。（圖／花蓮縣消防局提供）
花防部冉姓中士3日晚騎機車載四歲女兒撞電桿雙雙不治，冉抽血酒精濃度超標；警方事後在現場調查。（圖／花蓮縣消防局提供）

花東防衛指揮部28歲冉姓中士，前晚載著四歲女兒出門，在台九丙線不慎自撞電桿，父女送醫均不治；警方調查二人都沒戴安全帽，醫院抽血換算，冉男酒測值達1.06毫克，疑似酒駕釀禍，待檢方相驗調查確認。

警方調查，冉姓中士是太魯閣族，家住秀林鄉文蘭村，服務於花東防衛指揮部；前天晚間8時許，他騎機車載從朱姓妻子姓的四歲女兒，沿台九丙線壽豐路段南下，行經約15公里路段時，不明原因自撞路旁電桿，因撞擊力道大，冉男當場失去生命跡象，女兒則頭部重創，仍有意識。

吉安警分局接獲民眾報案，與消防局人員趕往現場，救護人員先為冉男實施心肺復甦術急救，為朱姓女童頭部止血及包紮，再緊急送往花蓮慈濟醫院。

但醫院搶救約一小時，冉男即傷重不治，四歲女兒在救護車送醫途中也失去意識，經醫院緊急手術，昨天凌晨近4時也宣告不治。醫院為冉姓男子抽血，換算酒測值為1.06毫克，已超過法定標準。

據了解，冉男前天休假，曾與家人烤肉，晚上從家裡騎機車載女兒出門，家人不知道他要去哪，但向警方表示，前天並未見到冉男喝酒，認為他不太可能酒駕載小孩，希望警方調查釐清。

警方調查，冉男沒有酒駕紀錄，經調閱沿線路段監視器，並勘驗車禍現場，確認當時沿途照明清楚，路面沒發現煞車痕，也沒有找到安全帽。

檢察官昨偕法醫相驗二人遺體，指示採樣送驗，盡速釐清是否酒駕肇禍；花防部表示冉姓中士平時表現正常，事故原因會全力配合檢警調查。

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