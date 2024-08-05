我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

1男2女陳屍通霄防風林未熄火車內 疑網路相約尋短

記者范榮達／苗栗5日電
苗栗縣通霄鎮一輛租賃轎車內，3日傍晚發現一男二女陳屍，警方勘驗初步排除外力介入，疑相約尋短。（圖／民眾提供）
苗栗縣通霄鎮一輛租賃轎車內，3日傍晚發現一男二女陳屍，警方勘驗初步排除外力介入，疑相約尋短。（圖／民眾提供）

34歲廖姓男子與33歲邱姓女子、33歲詹姓女子，前天傍晚被發現一同陳屍在苗栗縣通霄鎮海邊防風林內轎車上，車上有空藥包及礦泉水；警方懷疑三人是網路相約，初步排除外力介入，但詹女家屬質疑死因，檢方今天相驗釐清。

通霄警分局前天傍晚6時許接獲民眾報案，指五北里防風林內一輛白色轎車引擎沒有熄火，靠近發現車內三人一動也不動，疑似已經死亡。

警方趕到場確認三人均死亡多時，該車是一輛租賃車，循線查出租車的是坐在駕駛座的高雄市詹姓女子，右前座則是新竹市邱姓女子，後座是彰化縣的廖姓男子。

三人都沒有明顯外傷，車內找到藥物空鋁箔包和一瓶開過的礦泉水，沒有任何留言；經通知家屬確認身分。

警方調查，廖男和詹女均疑有債務問題，兩人疑透過App聊天認識，7月19日曾一同在屏東獲救，廖男和邱女則疑是男女朋友，但警方還要確認。

2日晚間7時許，詹女家屬向高雄警方報案失蹤，廖男母親則是3日晚間報案；警方查出詹女2日晚上8時許在台南租車，從國道三號苑裡交流道下匝道，晚上11時許駛進通霄海邊防風林就未離開。

警方查出廖男每月要還貸款數萬元，最近常上網搜尋如何解決，曾和邱姓女子LINE交談有一些不好念頭，手機訊息研判三人應是相約碰面。

由於詹女家屬對詹女死因有意見，質疑有其他原因，檢方今天相驗調查。

租車 貸款 LINE

上一則

中士休假騎機車載女兒 疑酒駕自撞電桿雙亡

下一則

新聞評論／民眾黨五歲的成績單 柯文哲滿意嗎？

延伸閱讀

費城42歲釣客陳屍河裡 死因警方存疑

費城42歲釣客陳屍河裡 死因警方存疑
費城42歲釣客陳屍河裡 死因警方存疑

費城42歲釣客陳屍河裡 死因警方存疑
皇后區少年陳屍月台 疑地鐵衝浪釀禍

皇后區少年陳屍月台 疑地鐵衝浪釀禍
「超人」女員工驚傳舉槍輕生 陳屍車內導演急停拍

「超人」女員工驚傳舉槍輕生 陳屍車內導演急停拍

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
國際名廚江振誠在國際記者會上，宣告個人將自餐廳的第一線引退。記者王聰賢／攝影

名廚江振誠宣布引退投入教育 RAW餐廳年底劃句點

2024-07-29 11:25
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

2024-08-02 00:30

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者