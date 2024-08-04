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父虐兒致死 母坐視不救判2年

記者邵心杰／台南4日電

台南市兩歲謝姓男童去年被謝姓母親和陳姓生父從飯店送醫急救，但到院前死亡，因身上多處新舊傷，院方懷疑男童遭凌虐致死報警處理，父母均被檢方起訴，父親目前由國民法官法庭審理中，母親當時因坐視不救，法院近日依成年人故意對兒童犯傷害罪判處兩年徒刑。

判決指出，男童前年4月疑因遭虐待，由台南市政府家暴及性侵害防治中心安置，去年7月結束安置後，才返回原生家庭，與父母及姊姊同居在台南市平價飯店。

未料，母親認為男童不服管教，曾以綿繩持續綑綁男童手腕4次、再搧其耳光兩次，見陳男反覆對男童施以凌虐傷害，不僅未積極阻止，反而容任陳男施暴。

法院調查，陳男曾以蓮蓬頭水管插入男童肛門並灌水，徒手捏其生殖器，還把男童抓起來伸至窗外，威脅要將男童丟下樓。誇張的是，陳男還將男童帶至廁所淋冷水，以橡皮筋對身體彈射、又用熱熔膠條毆打手腳，使男童全身傷痕累累。

去年十月，陳男趁謝女外出工作，重擊男童腹部，造成肝臟損傷、胃破裂，胃內容物流至腹腔內，造成腹膜炎引發敗血性休克，緊急送醫急救後，仍未恢復心跳死亡。

謝女辯稱，陳男不願出去工作，須由她賺取生活費，所以要陳男幫忙照顧兒女，她每天幫兒子洗澡，確有發現身上傷勢，她沒帶兒子就醫，是怕醫院通報，兒子會再次被安置到寄養家庭，且兒子死亡前，她看到兒子身上的傷痕並不嚴重。

合議庭指出，謝女對男童有保護義務，負有救護男童免於遭受陳男凌虐責任，且當時並無不能救護，但謝女卻坐視不阻止，導致男童遭虐打致死。法官認為，謝女居於可防止地位而不防止，與死亡結果有因果關係，應負共同正犯罪責。

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