關黑屋、綁手吃飯…台中幼兒園驚爆虐童 6家長控訴

台中烏日某私立幼兒園小班學生疑集體受虐，有六名受害幼生家長出面說明，並要求市府提供必要協助資源。(記者趙容萱／攝影)

台中烏日某私立幼兒園遭爆小班幼生疑集體受虐，昨有六名幼生家長出面指控孩子遭抱摔、關小黑屋、學動物吃飯、拿膠帶綁手、貼嘴、穿裙子被打等不當對待，有的孩子身上瘀青，回家卻不敢講，出現怕黑、哭鬧、暴力傾向等情況，也有裝堅強，讓家長好心痛。

中市教育局 表示，已成立調查小組，昨第四度入園調查，除先前已調閱的監視畫面，將取回全區監視畫面釐清，擴大調查範圍。

人本基金會、中市議員與律師昨陪同六名幼生家長開記者會。有家長控訴，孩子回來會說被關小黑屋，身上偶有瘀青，詢問老師，老師會說不知道或說上體能課撞傷的，調閱監視器發現幼生集體遭不當對待。

另有家長哭訴，她看到影片發現，教保員對三、四歲小孩這樣抱起來摔，孩子手和身體快要飛出去，教保員再把孩子狠狠甩回椅子上，到底是有什麼狀況讓教保員這樣對待孩子，孩子回家怕黑，不敢一個人上廁所，說被關小黑屋 、用膠帶貼他，再追問就不講，還裝堅強唱歌，讓家長很心痛、難過。

家長還紛紛控訴，女童不敢穿裙子到校怕被罰，男童在大熱天卻堅持穿長褲，因為被打比較不痛；孩子被用膠帶綑手，吃飯只能學動物趴著吃飯。

議員張家銨說，7月26日女幼生家長因孩子身上不明瘀青，27日從監視畫面發現教保員抓甩男幼生，男童的頭撞到正拿椅子的女兒，因園方不提供完整監視器畫面，家長通報1999並報警，教育局29日獲報，30日發布新聞稿強調會嚴查，她提醒教育局主動擴大調查，還家長真相與公道。

市議員江肇國痛批，這事件何等讓人心痛，對市府、市長是何等失望。市長盧秀燕 之前高喊「兒虐零容忍」，並砲轟教育局，剛接獲家長通報的案子，在第一時間就發新聞稿，質疑公然通風報信？還是想混淆⺠眾視聽？

人本中部辦公室主任曾芳苑說，市府應為家長及幼生提供心理諮商資源，六名幼生離開幼兒園無處可去，教育局應設法安置，但家長反映，到目前都沒有收到教局的幼兒園安置機制，政府有監督學校的責任，學校應負起責任提供受教師不當對待的孩子及其家長接受心理諮商服務，並協助他們安置到新的幼兒園。