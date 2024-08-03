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母赴台玩變捧兒骨灰好痛 大馬生被砍死 兇手判11年

記者游明煌／台北3日電
馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年11月到KTV唱歌為友人慶生被砍死，法官重判陳姓凶嫌11年。(記者游明煌／翻攝)
馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年11月到KTV唱歌為友人慶生被砍死，法官重判陳姓凶嫌11年。(記者游明煌／翻攝)

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年11月到KTV唱歌為友人慶生，沒想到只因與不同包廂的陳姓男子等三人，先因開錯門發生不快衝突，在下樓後又發生碰撞口角，陳男持折疊刀將陳姓學生砍死。陳母原來買回機票要到台找兒子旅遊，卻變成接骨灰。律師說，命喪台灣後導致馬來西亞當地對於來台灣留學的安全有所疑慮，法官痛批手段視人命如草芥，日前依傷害致死重判陳男有期徒刑11年。

基隆地院判決指出，這起衝突發生在去年11月14日晚間10時，陳姓學生（23歲）與多名友人到仁二路凱悅KTV唱歌慶生，陳男（26歲）也與7名友人多人至同一KTV唱歌，彼此雙方與各自同行之友人原在不同包廂內，互不認識。但唱到隔天15日凌晨，陳姓學生的友人張及許男因酒後互相推鬧，不慎撞進陳男包廂內，因張男不斷道歉，雙方並未發生衝突。

不料，雙方15日凌晨4時許，先後結帳完畢至KTV樓下等候各自友人之際，又在KTV隔壁康是美門口，再因先前不慎撞入包廂一事口角，陳男持折疊刀砍刺陳姓學生腿部二刀，割斷動脈，送醫不治。

陳姓學家家屬代理人彭姓律師說，陳男辛苦養育兒子長大，提供相關資源到台灣學，沒想僅因幫同事踐行被刺死，陳母本就在去年11月24日買好機票要來台找兒子旅遊，變「帶兒子的骨灰回家安葬」，叫陳母情何以堪。

律師表示，陳家因認為台灣的社會環境是安全良好才選擇台灣，卻命喪台灣，導致馬來西亞當地對於來台灣留學的安全有所疑慮，請求從重量刑，以正社會視聽。

死者姊姊審理時以網路視訊哽咽哭泣說，父親2年前因COVID疫情期間去世，弟弟到台灣讀書，原本爸爸還很開心家裡唯一一個出國讀書的小孩，想說等他畢業回來有一片大好前途，可是沒想到還沒畢業就發生這樣的事情，讓媽媽在在失去丈夫後也失去兒子，造成沉重打擊。

法官審理指出，陳男手段兇猛、惡劣，不把他人性命、身體、健康看在眼裡。客觀上，完全就是因為非常雞毛蒜皮的小事，陳男動輒與他人發生衝突、出手傷人，性格暴戾，隨身攜帶彈簧刀在身，有高度的攻擊性跟危險性。先前案件判決，多是遭判處拘役或跟被害人和解、獲得撤告而不受理，顯然沒有從前案獲任何教訓，法官用一句話形容陳男「視人命如草芥」，至今都未和解，判處11年。

檢察官說，以傷害致死罪為例，實務判決量刑區間多在7至9年間，即使有加重，程度相當有限，此案屬重判。

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生被砍死，死者母親（左一）要來台找兒子旅遊，變捧...
馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生被砍死，死者母親（左一）要來台找兒子旅遊，變捧兒骨灰，心好痛。(記者游明煌／翻攝)
馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年11月到KTV唱歌為友人慶生被砍死，法官...
馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生，去年11月到KTV唱歌為友人慶生被砍死，法官重判陳姓凶嫌11年。(記者游明煌／翻攝)

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